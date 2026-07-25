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Omáčku na konci vylepší maminou tajnou ingredienciou. Hana Gregorová robí plnenú papriku po svojom
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Omáčku na konci vylepší maminou tajnou ingredienciou. Hana Gregorová robí plnenú papriku po svojom

Takto to robím ja a chápem, že každý má nejaký iný systém, pripomenula herečka.

Jej koláče si pochvaľujú doma aj v práci a recepty si od nej pýtajú úplne cudzí ľudia. Keď sa to Hane Gregorovej začalo diať častejšie, rozhodla sa, že sa o tipy z kuchyne bude deliť so širokou verejnosťou. Dnes už videorecepty zdieľa aj na YouTube a netají sa tým, že miluje hlavne poctivé jedlá, ktoré mnohým voňajú domovom.

V niečom je iná

„Vždy sa u nás varilo a ja som sa už ako malá motala pri sporáku. Potom sa aj moje deti motali pri mojom sporáku a obidvaja vedia variť. Mne to príde ako samozrejmosť, nevidím to ako niečo obdivuhodné, vedieť variť,“ priznala v rozhovore pre magazín Varecha.

Hana Gregorová a kufor plný dobrôt.
Hana Gregorová a kufor plný dobrôt. Foto: Instagram/ hana.gregorova_official

Samozrejmosťou je pre ňu aj to, že keď doma niečo napečie, prinesie ochutnať aj kolegom. Koláče však nie sú to jediné, v čom vyniká. Nedávno fanúšikov potešila rodinným receptom na plnenú papriku, ktorý sa od klasiky v niečom líši.

Vratko Sirági / Ilustračné foto
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„Na Slovensku sa plnená paprika je so zemiakmi. Urobte si ju s knedľou, ako chcete. Takto to robím ja, chápem, že každý má nejaký iný systém... Máme to radi nasladlé. Je to taká moja receptúra, robila to mama. Dávam do toho smotanu na šľahanie, to je finále,“ prezradila obľúbená herečka.

Plnená paprika Hany Gregorovej:

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