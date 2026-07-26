Budeš baník alebo poľnohospodár, prikázali mu. Talentovaný chlapec rodičom dokázal, že sa v ňom mýlili
Často sa cítil nepochopený, no nevzdal sa.
V záhrade raz objavil dieru, z ktorej vyletovali osy, a nenapadlo mu nič lepšie, ako ju prikryť dlaňou. Starká si vtedy aspoň na chvíľu vydýchla – keď ho totiž zmätený hmyz uštipol do jazyka, chlapec si musel na opuch prikladať cibuľu a mlčať.
Odmalička bol nezbedník a tak ako mnohé iné deti mal svoje sny. Doma mu však často vraveli, že ich naplnenie nie je reálne a mal by si vybrať niečo iné, čomu sa bude venovať. On sa ani napriek tomu nikdy nevzdal.