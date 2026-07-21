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Deťom zasvätila celý svoj život, na seba jej čas nezostal. Teraz potrebuje pomoc ľudí s dobrým srdcom
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Deťom zasvätila celý svoj život, na seba jej čas nezostal. Teraz potrebuje pomoc ľudí s dobrým srdcom

Svoj život podriadila starostlivosti o ťažko chorého syna.

Sú životné príbehy, pri ktorých si človek uvedomí, koľko sily sa môže ukrývať v jednom človeku. Danielle Lada Fedorčák je mamou, ktorá už viac ako dve desaťročia každý deň dokazuje, čo znamená obetavosť, láska a vytrvalosť. Celý svoj život podriadila starostlivosti o svojho syna so závažným zdravotným postihnutím a popri tom vychováva dcéru. Teraz však sama potrebuje podporu, aby mohla absolvovať liečbu, ktorá by jej aj jej deťom mohla výrazne pomôcť.

Danielle je slobodná mama dvoch detí. Jej syn Lev Simone má 23 rokov a od narodenia je ťažko zdravotne postihnutý. Pri pôrode bol pridusený a odvtedy je odkázaný na celodennú starostlivosť. Tú mu už viac ako 20 rokov poskytuje jeho mama sama. Každý deň, každú noc, bez prestávky a bez možnosti skutočného oddychu.

Okrem starostlivosti o syna sa Danielle venuje aj svojej 11-ročnej dcére Darci Elen. Aj ich rodinu však zasiahla ďalšia bolestivá skúsenosť – otec dievčatka v roku 2025 zomrel. Danielle tak zostala jediným človekom, ktorý svojim deťom poskytuje starostlivosť, bezpečie a oporu.

Zdravotné problémy sprevádzajú celú rodinu

Popri náročnej životnej situácii musí Danielle zápasiť aj s vlastným zdravotným stavom. Už 30 rokov trpí astmou a v posledných rokoch sa jej zdravotné ťažkosti zhoršili natoľko, že od roku 2023 je držiteľkou preukazu ŤZP a poberá čiastočný invalidný dôchodok.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Dlhodobé alergické a dýchacie problémy sa nevyhli ani jej deťom. Danielle trpí alergiami, jej dcéra má alergickú nádchu a u syna bola potvrdená alergia na prach a roztoče. Každodenný život rodiny preto nie je jednoduchý a odborná liečba je pre nich dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie.

Po mnohých rokoch sa Danielle podarilo prvýkrát absolvovať kúpeľnú liečbu až v roku 2025 – aj vďaka pomoci ľudí s dobrým srdcom. Pobyt jej priniesol nielen zdravotnú úľavu, ale aj možnosť na chvíľu spomaliť a načerpať sily. Teraz by podobnú pomoc potrebovala opäť, tentoraz spolu so svojimi deťmi.

Nemala priestor na vlastné zdravie

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