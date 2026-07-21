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Skrachovala známa cestovka a Slováci sa pýtajú, čo majú robiť. Rady odborníkov sa môžu hodiť kedykoľvek

Takto treba postupovať doma aj počas pobytu v zahraničí.

Dovolenková sezóna je v plnom prúde, no nie všetci cestujúci sa napokon dočkajú oddychu, za ktorý už zaplatili. Nečakané problémy cestovnej kancelárie môžu zaskočiť ľudí tesne pred odchodom aj priamo v zahraničí. V takej chvíli je najdôležitejšie vedieť, na koho sa obrátiť a ktoré doklady si pripraviť, aby mohli žiadať pomoc či vrátenie peňazí.

Tieto informácie sa v súčasnosti hodia aj klientom cestovnej kancelárie Solvex, ktorá po 26 rokoch pôsobenia na trhu oznámila úpadok. Ako informovala agentúra SITA, spoločnosť sa 20. júla 2026 o 16.00 hod. dostala do platobnej neschopnosti a ďalej nedokáže uhrádzať svoje záväzky voči klientom ani obchodným partnerom. Ľudia, ktorí si cez ňu zakúpili zájazd, však nezostali bez možnosti uplatniť si svoje nároky.

Pomoc priamo v zahraničí

Najnaliehavejšia je situácia dovolenkárov, ktorí sa už nachádzajú mimo Slovenska. Ak im vzniknú problémy s ubytovaním, návratom domov alebo ďalšími službami zahrnutými v zájazde, majú kontaktovať asistenčnú službu Global Assistance na telefónnom čísle +421 911 803 500.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/letenkyzababku/posts/pfbid0356F51KdhuBNFiHoRhFaHZkEvodhvuWbdDfNQyizCZpLKmBUs9hQgJX9XBHJzxhn5l

„Asistenčná služba im poskytne potrebnú pomoc pri zabezpečení náhradného ubytovania a návratu na Slovensko,“ uviedla pre portál TN Live hovorkyňa poisťovne Viktória Ordoš. Poisťovňa podľa jej slov komunikuje s cestovnou kanceláriou aj asistenčnou službou, pričom za prioritu označila pomoc klientom, ktorí už vycestovali.

Ak by dovolenkári museli niektoré nevyhnutné náklady zaplatiť sami, mali by si podľa Plusky odložiť všetky účty, bločky a potvrdenia o úhrade. Tie môžu neskôr slúžiť ako doklad pri uplatňovaní nároku.

Zájazd sa neuskutoční?

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