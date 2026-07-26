Po rokoch splnila, čo si už viackrát sľúbila. Lipový sirup Viki Rákovej chutí lepšie ako overená klasika
Na jeho prípravu vám postačia len 4 suroviny.
Varenie ju baví a hoci si ju mnohí dodnes spájajú s Ildikó zo Susedov, ktorá v tom nevynikala, Viki Ráková je v skutočnosti úplne iná. V kuchyni je ako doma, rada pripravuje pikantné maďarské špeciality aj iné klasiky a svojim blízkym vždy dopraje len to najlepšie. Svedčia o tom aj videá, ktoré pravidelne zdieľa na sociálnych sieťach.
Splnila, čo sľúbila
Často prichádza s jednoduchými nápadmi, ako oživiť domáce stravovanie či potešiť návštevu a nedávno prekvapila aj skvelým sezónnym tipom. V záhrade im totiž rastie jeden neobyčajný strom, ktorého kvety sa dajú využiť na niečo výnimočne chutné.
„Túto lipu sme zasadili, keď sa väčší syn lúčil so škôlkou. Päť rokov rástla a teraz prišiel čas, keď som prvýkrát splnila, čo som si už viackrát sľúbila. Že tieto nádherné voňavé kvetinky pozbieram, spravím z nich sirup a vysuším ich na čaj,“ vysvetlila obľúbená herečka na Instagrame.
Výhodou je, že príprava sirupu vôbec nie je komplikovaná a zaberie len minimum času. Lipa navyše pomáha pri prechladnutí, posilňuje imunitu a priaznivo pôsobí aj na trávenie. „Recept je veľmi jednoduchý. Mne chutí možno aj lepšie ako bazový,“ priznala Viki.