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Po rokoch splnila, čo si už viackrát sľúbila. Lipový sirup Viki Rákovej chutí lepšie ako overená klasika
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Po rokoch splnila, čo si už viackrát sľúbila. Lipový sirup Viki Rákovej chutí lepšie ako overená klasika

Na jeho prípravu vám postačia len 4 suroviny.

Varenie ju baví a hoci si ju mnohí dodnes spájajú s Ildikó zo Susedov, ktorá v tom nevynikala, Viki Ráková je v skutočnosti úplne iná. V kuchyni je ako doma, rada pripravuje pikantné maďarské špeciality aj iné klasiky a svojim blízkym vždy dopraje len to najlepšie. Svedčia o tom aj videá, ktoré pravidelne zdieľa na sociálnych sieťach.

Splnila, čo sľúbila

Často prichádza s jednoduchými nápadmi, ako oživiť domáce stravovanie či potešiť návštevu a nedávno prekvapila aj skvelým sezónnym tipom. V záhrade im totiž rastie jeden neobyčajný strom, ktorého kvety sa dajú využiť na niečo výnimočne chutné.

Viki Ráková s rodinou.
Viki Ráková s rodinou. Foto: Instagram/rak.viki.rakova

„Túto lipu sme zasadili, keď sa väčší syn lúčil so škôlkou. Päť rokov rástla a teraz prišiel čas, keď som prvýkrát splnila, čo som si už viackrát sľúbila. Že tieto nádherné voňavé kvetinky pozbieram, spravím z nich sirup a vysuším ich na čaj,“ vysvetlila obľúbená herečka na Instagrame.

Viki Ráková.
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Výhodou je, že príprava sirupu vôbec nie je komplikovaná a zaberie len minimum času. Lipa navyše pomáha pri prechladnutí, posilňuje imunitu a priaznivo pôsobí aj na trávenie. „Recept je veľmi jednoduchý. Mne chutí možno aj lepšie ako bazový,“ priznala Viki.

Lipový sirup Viki Rákovej:

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