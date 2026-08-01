Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Opitý východniar ju škrtil na dovolenke. Známa Slovenka radí po toxickom vzťahu iným, ako sa zachrániť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

S ventilátorom opakujeme stále tú istú chybu. Počas horúcich dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Rozprávkový vodopád z Fantaghiró je ukrytý na Liptove. V lete osvieži a v zime nikdy nezamŕza

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Opitý východniar ju škrtil na dovolenke. Známa Slovenka radí po toxickom vzťahu iným, ako sa zachrániť

Influencerka sa rozhodla otvorene prehovoriť o tom, ako nevedela skoncovať s toxickým partnerom.

„Bol na mňa zlý, hrubý, ja som ho odkopla a v tom momente, ako ma škrtil, spadol na zem a zaspal tam na tej zemi a už sa nepohol.“ Aj takto vyzerala len jedna z mnohých situácií, ktorými si Janka Kočišová alias JankaTopanka musela prejsť vo vzťahu s toxickým partnerom - žiarlivcom, násilníkom a manipulátorom.

Vzťah známej influencerky vyzeral navonok idylicky, za zatvorenými dverami to však bola už celkom iná pesnička. Mladší partner ukázal po čase svoju pravú tvár. Partnerke sa údajne posmieval, ponižoval ju a nechýbali ani fyzické útoky. Svoje konanie sa vždy potom snažil ospravedlniť kvetmi a slovami, ako veľmi ho to mrzí. A Janka, keďže ho veľmi ľúbila a chcela s ním prežiť celý svoj život, mu zakaždým odpustila. Keď sa ale napokon dozvedela o jeho nevere a dvojakom živote, našla v sebe konečne silu a láske s manipulátorom dala definitívne zbohom. Dnes otvorene hovorí o svojej skúsenosti a o tom, ako nevedela vystúpiť z toxického vzťahu. Chce tak varovať iné ženy, aby si už v začiatkoch všímali red flagy (varovné znamenia, pozn. red.) a verili svojej intuícii.

Instagram Post
Príspevok používateľa Jana Kočišová 🌸 (@jankatopanka)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Za dverami iná pesnička

Janka Kočišová je verejnosti známa najmä ako stylistka a influencerka JankaTopanka, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 45-tisíc fanúšikov, no aj svojím príbehom, o ktorom sa ešte dávnejšie rozhodla prehovoriť. Aby tak povzbudila a motivovala aj iné ženy a dievčatá, aby sa z toxického vzťahu nebáli odísť.

Gábor Boráros a Monika Jákliová.
Prečítajte si tiež: Aj keď ju podviedol, nechcela to pokaziť. Influencerka Monika Jákliová chcela hlavne lepší život pre dcéru

Influencerka sa totiž pred časom dala dokopy s tatérom z východného Slovenska a verila, že práve on by mohol byť pre ňu tým pravým mužom. Obaja pôsobili ako ukážkový pár, spolu cestovali, plánovali spoločnú budúcnosť a dokonca sa aj zasnúbili. O to väčší šok potom prišiel pre Jankiných fanúšikov, keď sa rozhodla verejne prehovoriť o tom, čo sa vo vzťahu dialo za zatvorenými dverami mimo sociálnych sietí. 

Instagram Post
Príspevok používateľa Jana Kočišová 🌸 (@jankatopanka)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Pil a klamal

„Ja keď teraz čím ďalej tým viac pozerám nejaké rozhovory, tak na mňa začínajú vyskakovať takéto situácie iných ľudí a ja na to len, že čo, to je presne o mne. Takže sú teraz také rôzne reelská, ktoré na mňa vyskakujú - o narcistoch, manipulátoroch, alkoholikoch - všetky red flagy, ktoré som ja ignorovala,“ priznala JankaTopanka nedávno v podcaste ESENCIE s tým, že práve manipulátorstvo bola jedna z varovných vecí v jej poslednom vzťahu.

Kika Ďurišová našla šťastie pri Nikovi.
Prečítajte si tiež: Keď klamali o tom, čo robí v Dubaji, veľmi plakala. Kika Ďurišová je šťastná s Nikom, s ktorým to vyhrala

„Ja som vlastne mala pocit, že ja robím niečo zlé, ale práveže nič zlé som nerobila. Napríklad on niečo urobil alebo zle sa ku mne správal, ale mne povedal, že ja za to môžem, lebo to ja som v ňom vyvolala, že ja v ňom vyvolávam tých démonov, že ja to v ňom živím... A ďalších strašne veľa vecí tam bolo už na začiatku, aj alkohol a na základe toho agresívne správanie, klamstvá, do ktorých sa zamotával... a ja som cítila a vedela, že potom musí klamať aj mňa. No a veľakrát som ho aj nachytala pri tých klamstvách,“ spomínala ďalej Janka a dodala, že partner na druhý deň tvrdil, že on to už robiť nebude, že on sa zmení, nosil kvety, ale stále sa to dookola opakovalo.

Na kolenách plakal

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Rodina nemala financie na murovaný dom: Kúpili kontajner za 2000 Eur a vytvorili v ňom bývanie, ktoré vás uchváti!

Rodina nemala financie na murovaný dom: Kúpili kontajner za 2000 Eur a vytvorili v ňom bývanie, ktoré vás uchváti!

4 roky neviem, čo sú hnojivá a úrodu len prekvitá: Dajte si do záhrady tento starý zázrak – nestojí nič a slúži celé roky!

4 roky neviem, čo sú hnojivá a úrodu len prekvitá: Dajte si do záhrady tento starý zázrak – nestojí nič a slúži celé roky!

Plný hrniec

Bravčové plátky na šťave: Recept na nesmierne dobrý obed pripravený za minútku!

Bravčové plátky na šťave: Recept na nesmierne dobrý obed pripravený za minútku!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Karamelová bábovka, ktorá chutí ako veterník: Na oslavu už nepotrebujete žiadne zákusky ani torty, toto je najväčšia bomba!

Karamelová bábovka, ktorá chutí ako veterník: Na oslavu už nepotrebujete žiadne zákusky ani torty, toto je najväčšia bomba!

Zdravé tipy

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.