Opitý východniar ju škrtil na dovolenke. Známa Slovenka radí po toxickom vzťahu iným, ako sa zachrániť
Influencerka sa rozhodla otvorene prehovoriť o tom, ako nevedela skoncovať s toxickým partnerom.
„Bol na mňa zlý, hrubý, ja som ho odkopla a v tom momente, ako ma škrtil, spadol na zem a zaspal tam na tej zemi a už sa nepohol.“ Aj takto vyzerala len jedna z mnohých situácií, ktorými si Janka Kočišová alias JankaTopanka musela prejsť vo vzťahu s toxickým partnerom - žiarlivcom, násilníkom a manipulátorom.
Vzťah známej influencerky vyzeral navonok idylicky, za zatvorenými dverami to však bola už celkom iná pesnička. Mladší partner ukázal po čase svoju pravú tvár. Partnerke sa údajne posmieval, ponižoval ju a nechýbali ani fyzické útoky. Svoje konanie sa vždy potom snažil ospravedlniť kvetmi a slovami, ako veľmi ho to mrzí. A Janka, keďže ho veľmi ľúbila a chcela s ním prežiť celý svoj život, mu zakaždým odpustila. Keď sa ale napokon dozvedela o jeho nevere a dvojakom živote, našla v sebe konečne silu a láske s manipulátorom dala definitívne zbohom. Dnes otvorene hovorí o svojej skúsenosti a o tom, ako nevedela vystúpiť z toxického vzťahu. Chce tak varovať iné ženy, aby si už v začiatkoch všímali red flagy (varovné znamenia, pozn. red.) a verili svojej intuícii.
Za dverami iná pesnička
Janka Kočišová je verejnosti známa najmä ako stylistka a influencerka JankaTopanka, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 45-tisíc fanúšikov, no aj svojím príbehom, o ktorom sa ešte dávnejšie rozhodla prehovoriť. Aby tak povzbudila a motivovala aj iné ženy a dievčatá, aby sa z toxického vzťahu nebáli odísť.
Influencerka sa totiž pred časom dala dokopy s tatérom z východného Slovenska a verila, že práve on by mohol byť pre ňu tým pravým mužom. Obaja pôsobili ako ukážkový pár, spolu cestovali, plánovali spoločnú budúcnosť a dokonca sa aj zasnúbili. O to väčší šok potom prišiel pre Jankiných fanúšikov, keď sa rozhodla verejne prehovoriť o tom, čo sa vo vzťahu dialo za zatvorenými dverami mimo sociálnych sietí.
Pil a klamal
„Ja keď teraz čím ďalej tým viac pozerám nejaké rozhovory, tak na mňa začínajú vyskakovať takéto situácie iných ľudí a ja na to len, že čo, to je presne o mne. Takže sú teraz také rôzne reelská, ktoré na mňa vyskakujú - o narcistoch, manipulátoroch, alkoholikoch - všetky red flagy, ktoré som ja ignorovala,“ priznala JankaTopanka nedávno v podcaste ESENCIE s tým, že práve manipulátorstvo bola jedna z varovných vecí v jej poslednom vzťahu.
„Ja som vlastne mala pocit, že ja robím niečo zlé, ale práveže nič zlé som nerobila. Napríklad on niečo urobil alebo zle sa ku mne správal, ale mne povedal, že ja za to môžem, lebo to ja som v ňom vyvolala, že ja v ňom vyvolávam tých démonov, že ja to v ňom živím... A ďalších strašne veľa vecí tam bolo už na začiatku, aj alkohol a na základe toho agresívne správanie, klamstvá, do ktorých sa zamotával... a ja som cítila a vedela, že potom musí klamať aj mňa. No a veľakrát som ho aj nachytala pri tých klamstvách,“ spomínala ďalej Janka a dodala, že partner na druhý deň tvrdil, že on to už robiť nebude, že on sa zmení, nosil kvety, ale stále sa to dookola opakovalo.