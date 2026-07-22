Zreje ako víno, píšu ľudia. Marián Mitaš prezradil, v čom spočíva tajomstvo jeho mlado vyzerajúcej tváre
Známy herec oslávi v septembri 46 rokov.
V dobe, keď sa fyzický vzhľad dá vylepšiť na klinikách plastickej chirurgie či estetickej medicíny, nie je ničím výnimočným, keď sa pre tento krok rozhodnú aj muži. A hoci Marián Mitaš nie je úplne proti rôznym vylepšeniam či zákrokom, ako prezradil pre Život, mladistvý vzhľad si udržiava inak – pomocou jedinej veci.
Zreje ako víno, píšu
Obľúbený slovenský herec Marián Mitaš, ktorého divácka verejnosť pozná z divadelných dosiek aj z mnohých televíznych projektov, v septembri oslávi už 46. narodeniny. A hoci už na jeho tvári badať isté známky pribúdajúcich rokov či šediny vo vlasoch, na šarme mu to neuberá.
Práve naopak, ako mu to dávajú najavo jeho fanúšičky. „Sympoš a starne veľmi pekne,“ napísala na sociálnych sieťach Vlasta a pridala sa aj Iveta so slovami: „Sympaťák a zreje ako víno.“
Dvojnásobný otec nejde v šľapajach niektorých kolegov, ktorí sa pravidelne nechávajú skrášľovať na miestach na to určených alebo si k mladistvejšiemu výzoru dopomáhajú rôznymi kozmetickými procedúrami. Ako však tvrdí, nič proti tomu nemá.