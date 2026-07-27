Škaredý pocit z detstva zapíjal alkoholom. Známy mladík traumu spracoval až po rokoch, dnes pomáha iným
Dnes už vie, že práve abstinencia je kľúčom k plnohodnotnému životu.
Narodil sa v sanitke v zákrute za jednou z obcí pri Prešove. Chlapec z fotografie mal do desiatich rokov krásne detstvo, potom sa však idylka rozpadla. Jeho milovaná stará mama nečakane zomrela, rodičia sa rozviedli a on ako dieťa plné emócií a strachu z niečoho nepoznaného zrazu nevedel, o koho sa oprieť. Už ako mladík teda našiel útechu v alkohole.