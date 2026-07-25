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Chcela utiecť pred slávou a zachrániť vzťah. Andrea Vadkerti po odchode zo Slovenska pochopila zásadnú vec
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Chcela utiecť pred slávou a zachrániť vzťah. Andrea Vadkerti po odchode zo Slovenska pochopila zásadnú vec

Niekdajšia moderátorka a jej exmanžel Rastislav Vasilišin tvorili pár 19 rokov.

Nerob hlúposť, hovorili jej mnohí, keď sa rozhodla skončiť s moderovaním a odísť do zahraničia. Andrea Vadkerti myšlienku začať žiť v inej krajine mala v hlave už dlhšiu dobu a keď sa pritrafili aj problémy v manželstve, nad odchodom už neváhala. V zahraničí tak túžila obrátiť tento list pomyselného papiera a zachrániť svoju rodinu. A hoci sa jej to napokon nepodarilo a musela prehrýzť aj trpký rozvod, svoj odchod neľutuje. Za hranicami Slovenska Andrea Vadkerti našla vnútorný pokoj a po krachu dlhoročného vzťahu začala písať novú kapitolu svojho života.

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Príspevok používateľa Andrea Vadkerti (@vadkertiandreacoach)
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Prinútila ju vrátiť sa

Andrea Vadkerti sa narodila na juhu Slovenska v Nových Zámkoch. Keď ako 16-ročná dostala svoj prvý diktafón, bolo jej jasné, že sa chce uberať do mediálneho sveta. „Hlavne to bolo preto, že som bola veľmi zvedavá. Dá sa povedať, že za všetko dobré, čo ma postretlo, vďačím svojej zvedavosti. Druhá vec je, že nemám prirodzený pud zbytočného rešpektu pred uznávanými ľuďmi. Niekedy je to nepochopiteľné, no takzvaný veľkých ľudí sa absolútne nebojím,“ povedala kedysi pre Korzár.

Andrea Vadkerti.
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Po maturite na gymnáziu sa dostala na Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a keď neskôr začala pracovať pre Rádio Ragtime, jej kariéra v médiách sa vybrala tým správnym smerom. Tam si ju totiž všimli ľudia, ktorí sa na Slovensku chystali založiť súkromnú televíziu, z ktorej sa vykľula Markíza.

Instagram Post
Príspevok používateľa Andrea Vadkerti (@vadkertiandreacoach)
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Túžila po zmene

Keď sa hlásila do Markízy, bola práve v Amerike. „Každé leto som tam brigádovala a v tom čase som uvažovala, že možno tam aj zostanem žiť. Potom mi mama poslala list s výstrižkom z novín, Markíza hľadala redaktorov do spravodajstva. Sama ma prihlásila. Dodnes sa na tom usmievam, prinútila ma vrátiť sa späť. Išla som na konkurz, kam sa prihlásilo viac ako šesťtisíc ľudí. Prešla som niekoľkými kolami a nakoniec ma vybrali medzi 16 ľudí do prvého tímu spravodajstva,“ zaspomínala si v rozhovore pre portál Najmama.sk Andrea Vadkerti, ktorá sa stala prvou moderátorkou Markízy. Po odchode z nej pôsobila aj v Rádiu Twist, v STV aj TA3.

Andrea Vadkerti sa pochválila úspechom svojej dcéry.
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A práve počas svojho účinkovania v spravodajskej televízii začala uvažovať nad zásadnou životnou zmenou – že sa vzdá dovtedajšej kariéry a odíde žiť do zahraničia. Túto myšlienku vraj držala v hlave už dlhšie a keď sa v jej manželstve s Rastislavom Vasilišinom vyskytli vážne problémy, rozhodla sa pre radikálny krok.

Chceli to dať dokopy

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