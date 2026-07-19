Toto sú najšťastnejšie mestá sveta: Dve z najúspešnejších pritom Slováci veľmi dobre poznajú
Portál pri zostavovaní poradia nesledoval iba jednu odpoveď.
Nie vždy rozhodujú vysoké platy, slávne pamiatky či nekonečné možnosti zábavy. O tom, či sa v meste ľuďom dobre žije, často vypovedajú aj celkom obyčajné veci – radosť z každodenného života, priateľskí susedia alebo pocit, že niekam patria. Najnovší svetový rebríček ukázal, kde sa tieto predstavy o spokojnom živote stretli najvýraznejšie. A jedno z miest na jeho čele nájdeme bližšie, než by mnohí Slováci očakávali.
Ako uvádza magazín Time Out, do rozsiahleho prieskumu sa zapojilo viac než 24-tisíc obyvateľov miest z rôznych kútov sveta. Odpovedali, či ich mesto robí šťastnými, či v ňom zažívajú viac spokojnosti než inde, ako vnímajú ľudí vo svojom okolí a či im bežné dni prinášajú radosť. Hodnotili tiež, či sa atmosféra v ich meste v poslednom období zlepšila.
Víťaz s jasným náskokom
Na prvom mieste skončil anglický Bath. Mesto preslávené rímskymi kúpeľmi a georgiánskou architektúrou síce nepatrí medzi najväčšie svetové metropoly, no odpovede jeho obyvateľov boli mimoriadne presvedčivé. Až 93 percent z nich uviedlo, že ich Bath robí šťastnými, a 92 percent sa tam cíti spokojnejšie než na iných miestach, kde žili alebo ktoré navštívili.
Time Out pri zostavovaní poradia nesledoval iba jednu odpoveď. Porovnal podiel pozitívnych reakcií na päť otázok, ktoré sa týkali osobného šťastia, každodennej radosti, nálady ľudí aj vývoja atmosféry v meste. Aby vo výsledkoch nedominovalo niekoľko krajín s viacerými úspešnými mestami, do finálnej dvadsiatky zaradil z každého štátu iba najlepšie umiestneného zástupcu.
Druhé miesto preto obsadilo Panama City, kde 93 percent respondentov uviedlo, že ich mesto robí šťastnými. Panamská metropola získala spomedzi všetkých skúmaných miest aj najlepšie hodnotenie za komunitný život – 87 percent domácich považuje nadväzovanie kontaktov za jednoduché.
Bronzová priečka patrí mexickej Guadalajare. Tamojší obyvatelia vysoko hodnotili najmä kultúru, gastronómiu a pocit spolupatričnosti. Prvú päťku dopĺňajú kolumbijský Medellín a mesto, ktoré môže byť pre Slovákov najväčším prekvapením celého poradia.