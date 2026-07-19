Koncom júla číha na vaše paradajky veľká hrozba. Známy záhradník vie, ako pred ňou ochrániť celú úrodu
Stačí malý zásah a paradajky majú väčšiu šancu.
Záhradky nám v tomto období už vracajú mesiace starostlivosti. Na rastlinách pribúdajú zelené aj dozrievajúce paradajky a pestovatelia pomaly premýšľajú, ako ich využijú v kuchyni. Práve teraz však prichádza obdobie, keď môže nádejnú úrodu ohroziť problém, ktorý sa spočiatku nemusí zdať vážny, no postupne dokáže napadnúť listy aj samotné plody.
Ako uvádza portál Záhradkár, jedným z najväčších letných strašiakov paradajok je pleseň. Riziko jej výskytu narastá najmä od konca júla, keď sa teplé dni striedajú s vysokou vlhkosťou. Známy britský záhradník Monty Don však upozorňuje, že rastlinám môžeme pomôcť jednoduchým zásahom, na ktorý netreba žiadne špeciálne prípravky.
Rozhoduje vzduch
Plesni sa darí najmä vo vlhkom prostredí a pri nedostatočnom prúdení vzduchu medzi rastlinami. Problém sa preto môže rýchlejšie rozvinúť v príliš hustom poraste, kde listy zostávajú dlhšie vlhké. Monty Don považuje za dôležité vytvoriť okolo paradajok podmienky, v ktorých bude môcť vzduch lepšie cirkulovať.
„Najlepšou obranou pre vonkajšie paradajky je dobré vetranie a odstraňovanie spodných listov počas dozrievania plodov,“ prezradil skúsený záhradník.
Práve spodné listy môžu zahusťovať priestor okolo rastliny a udržiavať v ňom viac vlhkosti. Ich postupným odstraňovaním sa porast prevzdušní a vzniknú podmienky, ktoré plesni vyhovujú menej. Zároveň sa k dozrievajúcim paradajkám dostane viac slnečného žiarenia, čo môže podporiť ich rýchlejšie dozrievanie.