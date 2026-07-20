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Bolesti mala ako blázon, dlhé mesiace sa mordovala na barlách. Renáta Názlerová dnes varuje všetkých ľudí
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Bolesti mala ako blázon, dlhé mesiace sa mordovala na barlách. Renáta Názlerová dnes varuje všetkých ľudí

Choroba jej spôsobila únavu aj extrémny zápal.

„Bolesti som mala ako blázen, mordovala som sa niekoľko mesiacov na barliach a potom ešte s ortopedickou palicou,“ šokovala Renáta Názlerová svojich fanúšikov na sociálnej sieti. Prvýkrát otvorene priznala, akým náročným obdobím si prešla a prečo jej trvalo celý rok, kým sa zo zdravotných problémov aspoň čiastočne zotavila. Zároveň vyslala dôležité varovanie, ktoré by ľudia najmä počas leta nemali prehliadať.

Ako prezradila na svojom Facebooku, približne pred rokom sa nakazila žltačkou, teda hepatitídou. Ochorenie jej prinieslo katastrofálnu únavu, nepriaznivé výsledky krvných testov a spustilo extrémny zápal v nohe, ktorú mala už v minulosti niekoľkokrát operovanú. „Rok mi trvalo, kým som sa ako tak vyhrabala zo žltačky (hepatitídy) a jej následkov,“ uviedla.

Mesiace s oporou

Zápal jej spôsobil také silné bolesti, že sa dlhší čas nedokázala pohybovať bez pomoci. Niekoľko mesiacov potrebovala barle, neskôr ich vymenila za ortopedickú palicu. Až po roku sa jej zdravotný stav zlepšil natoľko, že sa mohla vrátiť k cvičeniu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/1305637324888482?ref=embed_post

„Dnes po roku som sa vrátila do fitka,“ oznámila fanúšikom. Tento krok považuje po všetkom, čím si prešla, za osobný úspech. „Takže dnešok je pre mňa úspech a trochu aj nádej, že snáď bude zase všetko ako tak v poriadku,“ priznala.

Varovanie na leto

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