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XTB vylepšuje Investičné plány
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XTB vylepšuje Investičné plány

Dlhodobé investovanie je teraz ešte dostupnejšie vďaka vylepšeniam, ktoré aplikácia XTB priniesla do svojho vlajkového produktu Investičné plány. Tieto novinky sú navrhnuté s cieľom pomôcť investorom efektívnejšie budovať portfóliá prispôsobené ich individuálnym finančným cieľom.

V súčasnom čoraz zložitejšom finančnom prostredí čelí mnoho investorov výzve, ako vytvoriť správne diverzifikované portfólio bez hodín strávených jeho správou. Nové Investičné plány na túto potrebu priamo odpovedajú a transformujú investovanie na flexibilný, na stratégii založený proces, ktorý sa rozvíja spolu so skúsenosťami používateľa. Ide o automatizované investovanie do koša vybraných akcií a ETF.

Viac ako 80 percent našich nových klientov v Európe začína investovať nákupom akcií, ETF alebo vytvorením vlastných investičných plánov. Aby sme im tento prvý krok ešte viac uľahčili, ponúkame pripravené riešenia, ktoré zabezpečujú sektorovú diverzifikáciu a zodpovedajú ich tolerancii voči riziku. Či už investujú na vysnívanú cestu alebo na dlhodobý životný cieľ, všetko sa začína plánom. My im uľahčujeme prevzatie kontroly nad jeho naplnením,“ uviedol Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.

Inovovaná verzia produktu Investičné plány poskytuje investorom flexibilitu pri voľbe ich prístupu k trhom. K dispozícii sú vopred pripravené stratégie s globálne diverzifikovanou alokáciou prispôsobenou rôznym úrovniam rizika, tematické sektorové plány zamerané na špecifické odvetvia, ako aj možnosť DIY (Do It Yourself), vďaka ktorej si používateľ môže zostaviť vlastné portfólio od úplného základu výberom konkrétnych inštitútov.

Do štruktúry plánov je teraz navyše možné popri ETF fondoch zaradiť aj samostatné akcie, čo vytvára efektívnu kombináciu nástrojov na pravidelné investovanie a dlhodobé budovanie majetku. Celé riešenie sprevádza modernizované používateľské prostredie, ktoré zaisťuje prehľadnejšie informácie o zložení plánu a vývoji investícií, vďaka čomu je monitorovanie dosahovaného pokroku omnoho jednoduchšie.

Mnohí investori sa môžu cítiť zahltení tisíckami dostupných finančných nástrojov alebo jednoducho nemajú čas denne sledovať svoje portfólio. Preto sme Investičné plány vylepšili tak, aby mohol každý začať investovať prostredníctvom pripravených, vopred definovaných riešení,“ dodal Arnaout.

Klienti XTB získavajú po novom prístup k predĺženým obchodným hodinám pre vybrané európske akcie, ktoré môžu realizovať od 7.30 do 22.00 hod. Spustenie tejto služby prebieha v aplikácii automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného úkonu zo strany používateľa.

Aktualizované Investičné plány si zachovávajú všetky populárne funkcie pre dlhodobé pasívne investovanie, ktoré klienti oceňujú najviac, vrátane automatického investovania alebo rebalansovania portfólia na požiadanie. Vďaka tomu zostáva vytváranie a manažment portfólia veľmi jednoduché a priamočiare.

Ďalšie informácie o inovovaných Investičných plánoch sú dostupné na webstránke XTB.

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O spoločnosti XTB

Podporujeme ľudí na celom svete, aby využívali ich peniaze múdrejšie a bezpečnejšie. Investičná aplikácia XTB pomáha viac ako 2,51 milióna ľudí dosahovať ich finančné ciele. S XTB môžu zákazníci investovať do akcií a ETF, vytvárať personalizované investičné plány a obchodovať CFD na indexy, meny, komodity a kryptomeny.

Na vybraných európskych trhoch môžu svoje peniaze zhodnocovať prostredníctvom lokálnych daňovo zvýhodnených produktov (ISA vo Veľkej Británii a PEA vo Francúzsku) a dôchodkových účtov (IKE a IKZE v Poľsku), získavať úrok z neinvestovaných prostriedkov a spravovať online aj kamenné platby spolu s výbermi z bankomatov vo viacerých menách pomocou eWallet.

Investičná aplikácia XTB je poprednou platformou pre investovanie, analýzu trhov a vzdelávanie. Ponúkame rozsiahlu knižnicu vzdelávacích materiálov, videí, webinárov a kurzov, ktoré pomáhajú našim zákazníkom stať sa lepšími investormi bez ohľadu na ich skúsenosti s obchodovaním. Náš tím zákazníckej podpory poskytuje pomoc v 20 jazykoch a je k dispozícii 24 hodín denne počas pracovných dní prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu.

So 17 kanceláriami po celom svete je XTB dôveryhodným zamestnávateľom pre viac než 1 400 ľudí, pričom viac ako 40 percent z nich sa venuje neustálemu vývoju a inovácii vlastných investičných technológií.

Spoločnosť XTB bola založená v roku 2004 v Poľsku a je technologicky orientovanou firmou regulovanou viacerými orgánmi po celom svete, vrátane Poľského úradu finančného dohľadu, Cypruskej komisie pre cenné papiere a burzu a britského Úradu pre finančné správanie (FCA). Na Varšavskej burze cenných papierov je XTB kótovaná od roku 2016.

Viac informácií nájdete na stránke xtb.com.

Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

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