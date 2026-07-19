Mladší Martin ju chcel spoznať, ona odmietla. Kristína Turjanová má kľúč, ako skĺbiť lásku, prácu a rodinu
Známa herečka má s manželom Martinom dve deti.
Hoci spočiatku príliš veľké šťastie nemala a vzťahy s hereckými kolegami jej nevychádzali, napokon si ju osudová láska našla. Keď totiž Martin zavítal na predstavenie Kristíny Turjanovej do divadla, bolo rozhodnuté. Výrazne mladší špotovec to síce zo začiatku nemal jednoduché, keďže herečka jeho dvorenie odmietala, napokon mu však neodolala.
Dnes tvoria harmonický pár už niekoľko rokov a spoločne vychovávajú aj dve ratolesti - synčekov Marka a Maxima. Obľúbená slovenská herečka má tak okrem pracovných povinností aj tie rodičovské a občas jednoducho nestíha. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa s manželom rozhodli pre chlapcov najať pestúnku. Tá však musela spĺňať jednu dôležitú vec. Akú, prezradila Kristína v rozhovore pre Život.
Keď si asi pred desiatimi rokmi sadol v hľadisku medzi divákov na jednom Kristíninom predstavení motocyklový pretekár Martin Vaculík, herečka netušila, že to bude jej osudová láska. No stalo sa. „My sme sa zoznámili... To bude veľmi zvláštne. Martin mi napísal na Facebooku. Že by ma chcel spoznať. A ja som povedala nie. Ja som slušná, ja nereagujem takto,“ priznala umelkyňa v šou Petra Marcina Neskoro večer.
O desať rokov mladší športovec to u Kristíny spočiatku nemal vôbec jednoduché, tá totiž jeho lásku odmietala. No pretekár bol neoblomný a na dohováranie od kolegyne mu Kristína predsa len odpísala.