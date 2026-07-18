O 20 rokov staršieho skorej obdivovala. Toto sú lásky známych Slovákov, ktoré už dávno odvial čas
Už iba málokto si dnes pamätá, že tieto známe osobnosti tvorili kedysi pár.
Boli zamilovaní a pár tvorili aj niekoľko rokov. Napokon sa však ich životné cesty rozišli a dnes žijú v harmonických zväzkoch s celkom inými ľuďmi. Spomeniete si ešte na známe slovenské osobnosti, ktoré sa v minulosti ľúbili?
5. Adela Vinczeová a Peter Modrovský
Známa slovenská moderátorka a tanečník sa dali dokopy počas šou Let's Dance, v ktorej tvorili súťažný pár. Iskrenie na tanečnom parkete sa prenieslo aj do súkromia, no po siedmich rokoch bol zrazu koniec. „Ten rozchod som bral ako súčasť života, tak to proste dopadlo. Samozrejme, že človeka to trápi nejaké obdobie, ale potom si poviete, že asi všetko je tak, ako má byť,“ priznal v rozhovore pre Nový Čas Peter, ako sa cítil po rozpade vzťahu s Adelou.
Obaja dnes žijú svoje vlastné životy. Adela Vinczeová je vydatá za bývalého moderátora Markízy Viktora Vinczeho, Peter Modrovský zas vedie úspešnú tanečnú školu.
4. Nela Pocisková a Ján Ďurovčík
Nela Pocisková mala len 14 rokov, keď dostala prelomovú úlohu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú, kde ju obsadil choreograf a režisér Ján Ďurovčík. „Prišla na konkurz, zaspievala a bolo to... Je to niečo medzi nebom a zemou, ja som to v Nele cítil,“ povedal vtedy pre Nový Čas známy režisér.
Na moment, kedy sa presne zamilovala do o 20 rokov staršieho režiséra, si však Nela nepamätá. „To keby som vedela. Prišlo to tak postupne. Vlastne dodnes sama v sebe riešim, čo to bolo za lásku. Podľa mňa to bola viac-menej obdivná láska,“ priznala obľúbená herečka a speváčka.
V súčasnosti už obaja tvoria niekoľko rokov pár s inými partnermi. Nela je vo vzťahu s hercom a operným spevákom Filipom Tůmom a Ján sa oženil s partnerkou Barborou.
3. Zuzana Belohorcová a Jozef Vajda
Známy herec je dnes síce verným manželom, no dlhé desaťročia bol vyhláseným sukničkárom. Časť svoj búrlivého obdobia strávil aj po boku Zuzany Belohorcovej. V tom čase tvorili prominentný pár a podľa Belohorcovej sa nakoniec rozišli v dobrom. Po niekoľkých rokoch dal ale herec rozhovor, v ktorom uviedol, že ho vzťah pripravil o niekoľko rokov života. „Nehanbím sa za žiaden svoj vzťah... Aj keď ma pripravil o niekoľko rokov života,“ povedal v relácii Chodili sme spolu Jozef Vajda, ktorý tvorí už dlhé roky pár s manželkou Júliou a Zuzana Belohorcová sa nedávno rozviedla s podnikateľom Vlastom Hájekom, s ktorým bola približne 18 rokov.