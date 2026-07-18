Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
O 20 rokov staršieho skorej obdivovala. Toto sú lásky známych Slovákov, ktoré už dávno odvial čas
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Megamedveď vystrašil aj otrlých chlapov. Medvedia MAPA ukáže, na ktorých miestach treba zvýšiť opatrnosť

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Marika Gombitová a Talian Alberto.

Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Ilustračná fotografia.

Maldivy, ktoré majú Slováci na skok. S ružovým pieskom na nádhernej pláži sa spája romantická legenda

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

O 20 rokov staršieho skorej obdivovala. Toto sú lásky známych Slovákov, ktoré už dávno odvial čas

Už iba málokto si dnes pamätá, že tieto známe osobnosti tvorili kedysi pár.

Boli zamilovaní a pár tvorili aj niekoľko rokov. Napokon sa však ich životné cesty rozišli a dnes žijú v harmonických zväzkoch s celkom inými ľuďmi. Spomeniete si ešte na známe slovenské osobnosti, ktoré sa v minulosti ľúbili?

Katka Koščová a Miro Jaroš (vľavo) a Alžbeta Kolečkářová a Michal Šeps (vpravo).
Prečítajte si tiež: Lásky zo Superstar, ktoré odvial čas. Spomeniete si na tieto dvojice, ktoré kedysi tvorili zamilované páry?

5. Adela Vinczeová a Peter Modrovský

Známa slovenská moderátorka a tanečník sa dali dokopy počas šou Let's Dance, v ktorej tvorili súťažný pár. Iskrenie na tanečnom parkete sa prenieslo aj do súkromia, no po siedmich rokoch bol zrazu koniec. „Ten rozchod som bral ako súčasť života, tak to proste dopadlo. Samozrejme, že človeka to trápi nejaké obdobie, ale potom si poviete, že asi všetko je tak, ako má byť,“ priznal v rozhovore pre Nový Čas Peter, ako sa cítil po rozpade vzťahu s Adelou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/videos/1034774813230698/?t=0

Obaja dnes žijú svoje vlastné životy. Adela Vinczeová je vydatá za bývalého moderátora Markízy Viktora Vinczeho, Peter Modrovský zas vedie úspešnú tanečnú školu. 

4. Nela Pocisková a Ján Ďurovčík

Nela Pocisková mala len 14 rokov, keď dostala prelomovú úlohu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú, kde ju obsadil choreograf a režisér Ján Ďurovčík. „Prišla na konkurz, zaspievala a bolo to... Je to niečo medzi nebom a zemou, ja som to v Nele cítil,“ povedal vtedy pre Nový Čas známy režisér. 

Na moment, kedy sa presne zamilovala do o 20 rokov staršieho režiséra, si však Nela nepamätá. „To keby som vedela. Prišlo to tak postupne. Vlastne dodnes sama v sebe riešim, čo to bolo za lásku. Podľa mňa to bola viac-menej obdivná láska,“ priznala obľúbená herečka a speváčka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/53044674650/photos/a.10150715447739651/10151270399419651/?type=3&ref=embed_post

V súčasnosti už obaja tvoria niekoľko rokov pár s inými partnermi. Nela je vo vzťahu s hercom a operným spevákom Filipom Tůmom a Ján sa oženil s partnerkou Barborou.

3. Zuzana Belohorcová a Jozef Vajda

Známy herec je dnes síce verným manželom, no dlhé desaťročia bol vyhláseným sukničkárom. Časť svoj búrlivého obdobia strávil aj po boku Zuzany Belohorcovej. V tom čase tvorili prominentný pár a podľa Belohorcovej sa nakoniec rozišli v dobrom. Po niekoľkých rokoch dal ale herec rozhovor, v ktorom uviedol, že ho vzťah pripravil o niekoľko rokov života. „Nehanbím sa za žiaden svoj vzťah... Aj keď ma pripravil o niekoľko rokov života,“ povedal v relácii Chodili sme spolu Jozef Vajda, ktorý tvorí už dlhé roky pár s manželkou Júliou a Zuzana Belohorcová sa nedávno rozviedla s podnikateľom Vlastom Hájekom, s ktorým bola približne 18 rokov.

Foto: Instagram @ jozefvajda_official, zuzanabelohorcova

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Čím nakŕmiť sliepky v lete, aby znášali veľa veľkých vajec? Rada skúsených chovateľov!

Čím nakŕmiť sliepky v lete, aby znášali veľa veľkých vajec? Rada skúsených chovateľov!

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Nasypte do vody a postriekajte napadnuté rastliny: Pleseň okamžite mizne a PARADAJKY aj uhorky rodia ako divé!

Nasypte do vody a postriekajte napadnuté rastliny: Pleseň okamžite mizne a PARADAJKY aj uhorky rodia ako divé!

Kompletný identifikátor choroby uhoriek: Obrázky, popisy, riešenie a prevencia

Kompletný identifikátor choroby uhoriek: Obrázky, popisy, riešenie a prevencia

Plný hrniec

Bravčové stehno na hrášku: Šťavnatý obed s bohatou omáčkou, ktorý si zamiluje celá rodina

Bravčové stehno na hrášku: Šťavnatý obed s bohatou omáčkou, ktorý si zamiluje celá rodina

Čokoládové Salko rezy: Skúsili som ho len v nedeľu a už pečiem štvrtý plech – guličkový koláč pobláznil celú rodinu!

Čokoládové Salko rezy: Skúsili som ho len v nedeľu a už pečiem štvrtý plech – guličkový koláč pobláznil celú rodinu!

Vždy keď mám doma uhorky, pripravujem toto: Domáci UHORKOVÝ šalát bez konzervantov a éčok s úžasnou chuťou – netreba ho ani zavárať!

Vždy keď mám doma uhorky, pripravujem toto: Domáci UHORKOVÝ šalát bez konzervantov a éčok s úžasnou chuťou – netreba ho ani zavárať!

Priateľ z Talianska ma naučil, ako sa robí NAJLEPŠÍ domáci kečup. Už si ho nikdy nekúpim v obchode!

Priateľ z Talianska ma naučil, ako sa robí NAJLEPŠÍ domáci kečup. Už si ho nikdy nekúpim v obchode!

Zdravé tipy

Vyzerá váš necht TAKTO? Hneď spravte túto vec a nepríjemný problém zmizne!

Vyzerá váš necht TAKTO? Hneď spravte túto vec a nepríjemný problém zmizne!

Vedeli ste, že obyčajný CITRÓN odstraňuje kŕčové žily? Takto ho musíte použiť!

Vedeli ste, že obyčajný CITRÓN odstraňuje kŕčové žily? Takto ho musíte použiť!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Stačí 1 lyžička a zbohom pálenie záhy, bolesť brucha aj vysoký tlak: Naše babky to volali liek chudobných, jeho účinky sú však na nezaplatenie aj dnes!

Stačí 1 lyžička a zbohom pálenie záhy, bolesť brucha aj vysoký tlak: Naše babky to volali liek chudobných, jeho účinky sú však na nezaplatenie aj dnes!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.