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Nepije, nefajčí a vyhýba sa jednému jedlu. Ján z Prešova oslávil 106 rokov a prezradil recept na dlhovekosť
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Nepije, nefajčí a vyhýba sa jednému jedlu. Ján z Prešova oslávil 106 rokov a prezradil recept na dlhovekosť

Dôchodca z východného Slovenska oslávil už 106. narodeniny.

Ešte prednedávnom by ste ho mohli stretnúť na potulkách horami a v dobrej kondícii si udržiava aj myseľ. Prešovčanovi Jánovi Slávikovi sa podarilo to, po čom túži mnoho ľudí – oslávil už 106. narodeniny. Ako prezradil pre Nový Čas, jeho recept na dlhovekosť je pritom veľmi jednoduchý.

Prešovčan Ján Slávik, ktorý oslávil 106 rokov, prezradil svoj recept na dlhovekosť.
Prešovčan Ján Slávik, ktorý oslávil 106 rokov, prezradil svoj recept na dlhovekosť. Foto: presov.sk

Jedno jedlo neje

Ján Slávik, ktorý v júli oslávil už svoje 106. narodeniny, kedysi býval učiteľom ruštiny a telocviku. A práve aktívny pohyb, ako aj zdravá životospráva mu s najväčšou pravdepodobnosťou zaručili taký dlhý a spokojný život.

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„Nepijem, nefajčím a snažím sa stravovať zdravo. Najradšej mám halušky a pirohy. Za celý život som spolu nezjedol hádam ani kilo slaniny,“ priznal stále čiperný dôchodca, ktorý si okrem tela udržiaval v perfektnej kondícii aj myseľ.

Prešovčan Ján Slávik, ktorý oslávil 106 rokov, prezradil svoj recept na dlhovekosť.
Prešovčan Ján Slávik, ktorý oslávil 106 rokov, prezradil svoj recept na dlhovekosť. Foto: presov.sk

Zaujímal sa totiž o dianie okolo seba a okrúhlu stovku oslávil v knižnici, kde patril medzi pravidelných návštevníkov. „Chcem si zachovávať všeobecný rozhľad. Študujem najmä noviny a časopisy,“ prezradil Ján.

Miluje chodenie po horách

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