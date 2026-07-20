Nepije, nefajčí a vyhýba sa jednému jedlu. Ján z Prešova oslávil 106 rokov a prezradil recept na dlhovekosť
Dôchodca z východného Slovenska oslávil už 106. narodeniny.
Ešte prednedávnom by ste ho mohli stretnúť na potulkách horami a v dobrej kondícii si udržiava aj myseľ. Prešovčanovi Jánovi Slávikovi sa podarilo to, po čom túži mnoho ľudí – oslávil už 106. narodeniny. Ako prezradil pre Nový Čas, jeho recept na dlhovekosť je pritom veľmi jednoduchý.
Jedno jedlo neje
Ján Slávik, ktorý v júli oslávil už svoje 106. narodeniny, kedysi býval učiteľom ruštiny a telocviku. A práve aktívny pohyb, ako aj zdravá životospráva mu s najväčšou pravdepodobnosťou zaručili taký dlhý a spokojný život.
„Nepijem, nefajčím a snažím sa stravovať zdravo. Najradšej mám halušky a pirohy. Za celý život som spolu nezjedol hádam ani kilo slaniny,“ priznal stále čiperný dôchodca, ktorý si okrem tela udržiaval v perfektnej kondícii aj myseľ.
Zaujímal sa totiž o dianie okolo seba a okrúhlu stovku oslávil v knižnici, kde patril medzi pravidelných návštevníkov. „Chcem si zachovávať všeobecný rozhľad. Študujem najmä noviny a časopisy,“ prezradil Ján.