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Omáčka našich babičiek zabodovala v prestížnom rebríčku. Svet si cení jej jednoduchosť a poctivosť
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Omáčka našich babičiek zabodovala v prestížnom rebríčku. Svet si cení jej jednoduchosť a poctivosť

Stálice česko-slovenských kuchýň zaujali aj za našimi hranicami.

Niektoré chute berieme ako samozrejmosť. Objavujú sa na tanieroch celé roky, varili ich naši rodičia a často aj starí rodičia. O to väčším prekvapením je, keď si práve takéto jedlá získajú pozornosť aj za hranicami.

Populárny cestovateľský gastronomický portál TasteAtlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie, tentokrát prekvapil rebríčkom najlepších omáčok sveta.

V obrovskej konkurencii receptov z rôznych kútov planéty sa však nestratili ani také, ktoré sú veľmi dobre známe aj mnohým Slovákom. Ide o omáčky, na ktorých vyrástli celé generácie a ktoré sa dodnes varia v domácnostiach po celom Česku a Slovensku.

To najlepšie zo sveta

Aj keď sa rebríček priebežne mení, na prvom mieste kraľuje peruánska omáčka z čiernej mäty, známa ako Salsa ocopa. Ako poznamenáva Taste Atlas, tradične sa podáva s varenými zemiakmi, ale môže sa podávať aj s cestovinami, mäsom, vyprážanou jukou a vajíčkami natvrdo.

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Druhá priečka patrí taktiež peruánskej pochúťke – Aji Criollo. Za krkolomným názvom sa ukrýva pikantná peruánska salsa pripravená kombináciou žltých čili papričiek aji a oleja. Ako však dodáva portál, hoci je zvyčajne príjemne pikantná, pri prvej ochutnávke si treba dať pozor. Pikantnosť môže niekedy zaskočiť.

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Bronzovú priečku si uchmatol Toum, teda autentická libanonská a sýrska cesnaková pasta. „Toum sa používa do marinád, omáčok a dipov a môže obohatiť každé jedlo. Zvyčajne sa kombinuje s kuracím mäsom v tradičných jedlách, ako je pečené kura, kuracie špízy alebo kuracia shawarma, ale bežne sa kombinuje aj s hovädzím, jahňacím alebo kozím mäsom,“ dopĺňa Taste Atlas.

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Príspevok používateľa Fero and Filzah (@foodfaithandflavours)
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V tesnom závese sa drží neapolské Sugo alla Genovese, rumunské Mujdei či ženevská omáčka s názvom Café de Paris.

Chuť domova

Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z celého sveta, zahanbiť sa nedali ani omáčky, ktoré sú blízke aj slovenským domácnostiam. Pozrite sa, ktoré z nich si získali svetové uznanie.

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