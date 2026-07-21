V izbe si postavil oltár, rozobral posteľ a mama ostala v šoku. Přemysla Boublíka vrátila späť až láska
Prežil pád, z ktorého sa mnohí nevrátia.
Láska ho najskôr dokázala zraziť na kolená a potom postaviť späť na nohy. Život českého herca Přemysla Boublíka by pokojne vydal na filmový scenár. Bol plný prudkých zvratov, vnútorných bojov, hľadania zmyslu aj návratov k sebe samému. Diváci ho môžu poznať ako namysleného doktora Karvaša zo seriálu Nemocnica a aj ako esesáckeho vojaka Güntera v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stojí na temnej strane dejín. No cesta, ktorá ho priviedla až sem, bola omnoho zložitejšia než ktorákoľvek televízna rola.
Herec, ktorý pôsobí vyrovnane a pokojne, si v mladosti siahol na dno. Prežil nešťastnú lásku, z ktorej nevidel východisko, hľadanie duchovna v hnutí Hare Krišna aj bolestivý rozvod. A práve vzťahy – tie krehké aj tie osudové – ho formovali najviac. „Človek robí šialenosti, keď je zamilovaný,“ priznal Přemysl pred rokmi pre Nový Čas pre ženy.
Medzi dvoma svetmi
Přemysl Boublík sa narodil v roku 1982 a detstvo prežil rozkročený medzi dvoma svetmi. Prázdniny u otca v Čechách a školský rok v Košiciach. Dva režimy, dve výchovy. „Prázdniny som trávieval u otca v Čechách, kde som nemal prakticky žiadny režim, a školský rok v Košiciach, kde pri troch deťoch a dvoch psoch režim musel byť,“ spomínal pre portál Zdravie.
Detstvo však opisuje ako šťastné. A to aj napriek tomu, že sa vtedy veci riešili inak než dnes. „Keď som sa postavil na klinec, ktorý mi prešiel cez topánku až do nohy, mama to vydezinfikovala a bolo. Neriešili sme pohotovosť,“ dodal s úsmevom. Možno aj vďaka tomu sa naučil brať život taký, aký je. Bez zbytočného strachu.
No puberta priniesla prvé veľké city, ktoré ho zasiahli silnejšie, než by čakal.
Keď láska bolí
Na základnej škole sa mu v láske nedarilo. „Nebol som veľmi obľúbený žiak, najmä u dievčat,“ priznal. Všetko sa zmenilo počas stredoškolských čias, keď prišla prvá neplatonická láska.