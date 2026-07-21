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V izbe si postavil oltár, rozobral posteľ a mama ostala v šoku. Přemysla Boublíka vrátila späť až láska
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V izbe si postavil oltár, rozobral posteľ a mama ostala v šoku. Přemysla Boublíka vrátila späť až láska

Prežil pád, z ktorého sa mnohí nevrátia.

Láska ho najskôr dokázala zraziť na kolená a potom postaviť späť na nohy. Život českého herca Přemysla Boublíka by pokojne vydal na filmový scenár. Bol plný prudkých zvratov, vnútorných bojov, hľadania zmyslu aj návratov k sebe samému. Diváci ho môžu poznať ako namysleného doktora Karvaša zo seriálu Nemocnica a aj ako esesáckeho vojaka Güntera v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stojí na temnej strane dejín. No cesta, ktorá ho priviedla až sem, bola omnoho zložitejšia než ktorákoľvek televízna rola.

Herec, ktorý pôsobí vyrovnane a pokojne, si v mladosti siahol na dno. Prežil nešťastnú lásku, z ktorej nevidel východisko, hľadanie duchovna v hnutí Hare Krišna aj bolestivý rozvod. A práve vzťahy – tie krehké aj tie osudové – ho formovali najviac. „Človek robí šialenosti, keď je zamilovaný,“ priznal Přemysl pred rokmi pre Nový Čas pre ženy.

Medzi dvoma svetmi

Přemysl Boublík sa narodil v roku 1982 a detstvo prežil rozkročený medzi dvoma svetmi. Prázdniny u otca v Čechách a školský rok v Košiciach. Dva režimy, dve výchovy. „Prázdniny som trávieval u otca v Čechách, kde som nemal prakticky žiadny režim, a školský rok v Košiciach, kde pri troch deťoch a dvoch psoch režim musel byť,“ spomínal pre portál Zdravie.

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Detstvo však opisuje ako šťastné. A to aj napriek tomu, že sa vtedy veci riešili inak než dnes. „Keď som sa postavil na klinec, ktorý mi prešiel cez topánku až do nohy, mama to vydezinfikovala a bolo. Neriešili sme pohotovosť,“ dodal s úsmevom. Možno aj vďaka tomu sa naučil brať život taký, aký je. Bez zbytočného strachu.

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No puberta priniesla prvé veľké city, ktoré ho zasiahli silnejšie, než by čakal.

Keď láska bolí

Na základnej škole sa mu v láske nedarilo. „Nebol som veľmi obľúbený žiak, najmä u dievčat,“ priznal. Všetko sa zmenilo počas stredoškolských čias, keď prišla prvá neplatonická láska.

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