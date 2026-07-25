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Poldeci skrýval do salámy, fľašky do chlebov. Braňo Mojsej varuje Slovákov pred syndrómom lustra
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Poldeci skrýval do salámy, fľašky do chlebov. Braňo Mojsej varuje Slovákov pred syndrómom lustra

Ty raz skončíš v base, varoval ho otec.

„Nikto sa nenarodí s tým, že potrebuje vypiť pol deci,“ povzdychol si Braňo Mojsej pri spomienkach na časy, keď ešte netušil, akú veľkú úlohu raz alkohol zohrá v jeho živote. Podnikateľ a hudobník podľa vlastných slov smeroval do obávaného Klubu 27 - teda medzi slávne osobnosti, ktoré zomreli vo veku 27 rokov pre rôzne závislosti. Braňa Mojseja v istom momente nedokázala zastaviť ani vojenská basa či chvíle, keď jeho život ovládal „syndróm lustra“. Pritom všetko sa začalo celkom nevinne.

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Cirkusant z Kórey

„Celé všetko začalo na dvoríku rodinného domu v Giraltovciach. Je to mestská časť Korea,“ vrátil sa v podcaste Kariéris na úplný začiatok svojho príbehu. Na detstvo v časti nad mestom, za kostolíkom, pritom spomína rád. „Tam som si ako malý chlapec postavil na dvore šapito, cirkus. A vlastne to želanie, ktoré som povedal dedkovi a babičke – že ja chcem byť cirkusant – sa mi splnilo. Preto si treba dávať pozor na to, čo si človek želá. Lebo sa mu to môže splniť,“ poznamenal.

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Keď sa ho neskôr ako dospelého pýtali, čo vlastne robí, s úsmevom odpovedal: „Dobrý dojem.“ Dnes však priznáva, že počas života urobil aj množstvo zlých dojmov a veľkú úlohu v tom zohral problém, o ktorom sa v socialistickom Československu podľa jeho slov prakticky nehovorilo – alkoholizmus.

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„Stokrát ľudia poznajú titulky, ktorých som bol súčasťou. Stokrát vedia to, čo sa udialo zlé, kontroverzné a tak ďalej. Ale každý človek je zložený aj zo zlých záležitostí, aj z dobrých. Tým sa ja neobhajujem, pretože kvalitne som si posral život. Hlavne alkoholom. Stále som veril tomu, že to mám pod kontrolou a že to nejako dám,“ priznal otvorene.

Prvé jahodové víno

Prvý dôležitý moment prišiel ešte počas strednej školy. Ako mnohí chlapci v jeho veku začal riešiť dievčatá, a hoci už mal herecké skúsenosti a nebál sa vystupovať pred ľuďmi, v ich prítomnosti strácal odvahu.

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Práve vtedy mu kamarát na internáte poradil jednoduché riešenie. „Však daj sebe kúštičko. Daj si kúštičko vínka. Nech ti to trošku povolí,“ citoval jeho slová Braňo Mojsej. A tak si kúpil jahodové ruské víno Jagodka. „Stálo 21 korún. Nechcel som to trojkové za 15 korún,“ zaspomínal si na moment, keď si chcel iba trochu naliať.

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„Keď som si nalial a vypil, naozaj to opadlo. Dal som si ešte jeden pohárik, išiel som pred internát, kde som sa s ňou mal stretnúť. Zrazu som bol ako MacGyver. Všetko mi išlo. Liezol som po hromozvode hore-dole,“ opisoval nepremožiteľnosť, ktorú cítil po alkohole. Na druhý deň však bolo všetko po starom – keď dievča opäť uvidel, zostal ticho. Mladý Braňo si tak z predchádzajúceho večera odniesol jediné ponaučenie: „Tak daj sebe ešte jeden.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10227542015321027&type=3

Osudný citrónový likér

„Tak som pravidelne začal piť. Strašne mi bolo zle z toho vína. Ani som nebol v škole,“ priznal. To, čo vtedy vnímal ako spôsob, ako prekonať vlastnú nesmelosť, dnes dokáže pomenovať presnejšie. „Dnes už z odborného hľadiska, ako laický terapeut, poviem, že to bola samoliečba. A veľmi zlá,“ vysvetlil Braňo, ktorý pri sebe nemal nikoho, kto by ho zastavil. „Nebola žiadna prevencia. Psychiatrické diagnózy boli utajované, pretože v komunizme boli zdraví ľudia. Tu nemáme psychiatrických pacientov, tu nemáme alkoholizmus,“ opísal vtedajšiu atmosféru.

Emília Vášáryová / Ivan Romančík
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Jeho pitie sa postupne stupňovalo. V druhom ročníku odišiel na prax do Warnemünde vo východnom Nemecku a práve na toto obdobie sa dnes pozerá ako na ďalší dôležitý bod svojej závislosti.

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