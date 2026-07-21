Žena je rada, že len tak nepolihuje doma. Peter Stašák žije naplno aj vďaka oveľa mladším kamarátom
Známy spevák oslávil v júni svoje 76. narodeniny.
„Mám kamarátov, ktorí sú všetci odo mňa aj o 15 až 20 rokov mladší, takže keď sa nevidíme jeden, dva dni, už mi Fero či Jano volá, že hybaj na pivo. Nespi doma!“ smeje sa Peter Stašák v rozhovore pre Život a dodáva, že naďalej vedie aktívny život, hoci pred časom oslávil už 76 rokov.
Známy spevák, ktorého si divácka verejnosť spája najmä s populárnym zábavným programom Repete, si svoj vek vôbec nepripúšťa, stále koncertuje a kvôli vystúpeniam pendluje po celom Slovensku. Ani v súkromí sa však nenudí, keďže má vnukov a dokonca už aj pravnúča.
Po baroch aj v zbore
Peter Stašák už od útleho detstva miloval hudbu a spev a tak niet divu, že sa jeho životné kroky ubrali práve týmto smerom. Definitívne sa potom do sŕdc televíznych divákov zapísal aj účinkovaním v hudobnom-zábavnom programe Repete. „Bol to pekný program, ale mňa ľudia cez Repete neobjavili, ja som spieval dlhé roky predtým. Vždy som mal kde vystupovať, navyše som často účinkoval v zahraničí. Práve preto som účinkovanie v tomto programe bral vždy najmä ako skvelú možnosť opäť raz sa stretnúť s kamarátmi, s kolegami,“ prezradil v rozhovore pre Šarm, keď si zaspomínal na minulosť.
Kým sa však Peter Stašák stal známym kantilénovým spevákom, hral po baroch a spieval aj v opernom zbore. V roku 1975 nastúpil do Kaviarne Slávia a tento program ho neskôr ešte viac preslávil. „Preto dostala takéto meno moja televízna relácia. Z nostalgie,“ vysvetlil známy repeťák, ktorý ani štyri roky pred okrúhlou osemdesiatkou však svoju spevácku kariéru na klinec nepovesil, skôr naopak.