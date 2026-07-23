Keď mal ísť po roku do školy, bál sa a plakal. Mladík sa po obrovskej rane nevzdal, dnes zabáva iných
Kľúčom k jeho návratu do života bola rodina.
Je vtipný, nad vecou a na svet sa pozerá s nadhľadom. Mladík z fotografie sa však k tomuto nastaveniu musel dopracovať. Nie je totiž len hrdinom, ktorý naoko všetko zvláda. Keď po úraze, ktorý mu od základov zmenil život, mal ísť znova do školy, plakal. Bál sa, ako ho ostatní prijmú a ako sa naňho budú pozerať. Dnes je pritom inšpiráciou pre mnohých ľudí s podobným osudom.