Vystúpil z lietadla a v ruke držal medvedíka s fľašou whiskey. Rozlúštili záhadu suveníru Erlinga Haalanda
Pracovníci obchodu netušili, kto má k nim namierené.
Pohľad na nórsku futbalovú superhviezdu po návrate z Majstrovstiev sveta vyvolal nielen pobavenie, ale aj zvedavosť. Fanúšikovia by čakali, že Erling Haaland bude pri vystupovaní z lietadla držať v rukách čokoľvek – no vypreparovaného medvedíka čistotného, ktorý má v labkách fľašku od alkoholu, rozhodne nečakali. Netrvalo dlho a na verejnosť sa dostalo aj celé pozadie toho, ako sa k netradičnému suveníru z Ameriky dostal.
Netušili, že príde on
Erling Haaland si svojím vystupovaním a výkonmi v zápasoch získal amerických fanúšikov. Tí zas veľmi rýchlo identifikovali, že medvedík pochádza zo špecializovaného obchodu v Dallase. Vo svojich priestoroch ponúka kovbojské klobúky, čižmy a iné suveníry, ktoré by ste v Texase hľadali. A medzi nimi aj preparované medvedíky čistotné.
Koncom júna dostali do predajne telefonát, že sa u nich zastaví niekto z nórskeho tímu. Ten bol ubytovaný v blízkosti obchodu, ale vôbec netušili, koho majú očakávať. Keď dorazil do predajne Haaland, hneď sa ho ujala jedna z predavačiek.
„Začali sme skúšať klobúky, skúšali outfit a pár minút na to dorazili ďalší hráči z tímu a potom ďalší. Tak sme radšej na hodinu a pol zatvorili celú predajňu,“ spomína spolumajiteľka obchodu Julie Newport. Nóri si tak pobehovali po predajni, skúšali čižmy, klobúky a popíjali bourbon. „Bol to jeden veľký chaos, skúšali všetko za radom – čižmy, klobúky a zase čižmy,“ dodáva.
Medvedíky už nie sú
Haalandovi padlo do oka tričko s nápisom „Môžeš pobozkať môj Dallas“ ktoré si kúpil a nechal sa v ňom aj vyfotiť na sociálne siete.