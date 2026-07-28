Vysnívanú dovolenku pokazia aj nenápadné návyky. Lekári radia, čo by sme mali urobiť ihneď po kúpaní
Mokré plavky nie sú jediným letným rizikom.
Mnohí z nás pred horúčavami utekajú k vode. Osvieženie v bazéne či v mori však môže mať aj nepríjemnú dohru a nie vždy je na vine samotná voda. Problém sa neraz začína až vo chvíli, keď vyjdeme na breh a pokračujeme v oddychu bez toho, aby sme mysleli na niekoľko nenápadných rizík.
Stačí pritom poznať niekoľko jednoduchých zásad, vďaka ktorým si môžeme ušetriť nepríjemnosti aj návštevu ambulancie. Gynekologička a urológ pre portál Interez vysvetlili, čo počas dní pri vode nepodceňovať, ktoré bežné návyky nám môžu uškodiť a kedy už treba spozornieť.
Jednou z letných nástrah sú vaginálne infekcie a infekcie močových ciest. K ich častejšiemu výskytu podľa odborníkov prispieva kombinácia tepla, vlhkosti, dlhého nosenia mokrých plaviek či narušenia prirodzenej pošvovej mikroflóry. Niektorými zdanlivo nevinnými návykmi tak môžeme baktériám a kvasinkám nevedomky vytvoriť vhodné podmienky.
Nie je to vodou
Mnohé ženy sa podľa gynekologičky Michaly Adamec obávajú, že problémy spôsobuje samotné kúpanie v bazéne alebo v mori. U zdravej ženy to však zvyčajne nie je hlavné riziko. Dôležitejšie je, čo urobí po tom, ako vyjde z vody. „Väčšie riziko predstavuje skôr dlhodobé nosenie mokrých plaviek a narušenie prirodzenej rovnováhy pošvového prostredia než samotná voda,“ vysvetlila odborníčka pre Interez.
Po kúpaní preto odporúča čo najskôr vymeniť mokré plavky za suché oblečenie. Kombinácia tepla a dlhotrvajúcej vlhkosti totiž vytvára vhodné podmienky na premnoženie baktérií a kvasiniek. Pomôcť môže aj priedušná bavlnená spodná bielizeň a vyhýbanie sa príliš tesnému oblečeniu. Na rovnaké riziko upozornil aj gynekológ z ambulancie FemiGYN. Ako uvádza na Facebooku, syntetické plavky zadržiavajú vlhkosť a neumožňujú pokožke dostatočne dýchať.
„Mokré plavky sú najrýchlejšia cesta, ako skončíme v ambulancii hneď po dovolenke. Slnečné teplo a mokrá syntetika... Gratulujem, práve ste si vytvorili dokonalý biologický inkubátor na kvasinky,“ vysvetlil lekár vo videu. Pri ceste k vode sa preto oplatí pribaliť si náhradné suché plavky a po kúpaní sa čo najskôr prezliecť. Odborník zároveň upozornil na ďalší rozšírený zlozvyk. „Nesadajte si v mokrých plavkách na suchý uterák. Ten vlhkosť zakonzervuje a drží ju ešte bližšie pri vás,“ povedal.