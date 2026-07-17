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Keď posledný raz vydýchol, pocítila na chvíľu úľavu. Daniela Kolářová dala nevernému Jirkovi druhú šancu
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Keď posledný raz vydýchol, pocítila na chvíľu úľavu. Daniela Kolářová dala nevernému Jirkovi druhú šancu

Všetci ju poznáme ako „hereckú manželku“ Zdeňka Svěráka a Jaromíra Hanzlíka, no jej osudovým mužom bol niekto celkom iný.

Mala len rok, keď ju otec opustil a matka sa potom vydávala za jedného muža za druhým. Daniela Kolářová nemala jednoduché detstvo a strestiplnú cestu si prešla aj vo vlastnom súkromí. Podobne ako kedysi otec, aj jej životný partner od nej odišiel za inou.

Meno českej herečky sa často spája so Zdeňkom Svěrákom a Jaromírom Hanzlíkom, ktorí však boli najmä jej „hereckými manželmi“ a režiséri z nich radi robili pár. Daniela sa už na škole osudovo zamilovala do režiséra Jiřího Ornesta. A hoci ten sa s umelkyňou neskôr rozviedol, po čase sa „priplazil“ späť a od herečky chcel druhú šancu. Ona sa nad ním nakoniec zľutovala a keď v roku 2017 zomieral, do poslednej chvíle ho držala za ruku.

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Odišiel od nich

Rodáčke z Chebu sa rodičia rozviedli, keď mala len rok, s matkou sa preto presťahovali do Karlových Varov. „Vzhľadom na to, že moja mamička bola štyrikrát vydatá, tak som prechádzala rôznymi fázami, kedy som sa musela učiť rešpektovať jej nových mužov... Niekedy to dalo veľkú prácu,“ priznala Daniela Kolářová v rozhovore pre päťdielny dokument Portrét. Svojho otca potom spoznala ako päťročná, keď sa po prvýkrát stretla aj so svojou nevlastnou mladšou sestrou Vierou.

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Pri spomienkach na Vary sa jej najviac vybaví blízkosť lesa, možnosť zimných športov a predovšetkým karlovarské divadlo. Na jeho doskách stála už ako osemročná a tam sa aj začala jej herecká kariéra, keď dostala malú rolu v rozprávke Cisárove šaty.

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Bojovala s ňou

Daniela zároveň chodila dosť cvičiť, pomýšľala preto, že by sa po gymnáziu prihlásila na športovú vysokú školu. Do jej rozhodovania však výraznejšie zasiahli ďalšie jej divadelné pokusy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126899029449639&set=pb.100063886263295.-2207520000&type=3

Matka si ale nepriala, aby z jej dcéry bola herečka. Prijala to až po tom, ako sa Dana ako dvadsaťjedenročná objavila vo svojom prvom filme Súkromná víchrica. „Ja som si s matkou prešla tvrdým bojom,“ priznala v dokumente herečka, ktorej meno sa takmer po celú jej kariéru spája s hereckým kolegom Jaromírom Hanzlíkom.

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S ním si okrem iného zahrala napríklad v romantickej komédii Léto s kovbojem či v muzikáli Noc na Karlštejně. „Pracovať s inteligentnými partnermi je vždy šťastie... Inteligentní muži vedia možno lepšie narábať so samoľúbosťou, čo je príšerná vlastnosť, ktorá zvádza k snahe strhávať na seba čo najväčšiu pozornosť. V tomto bol Jaromír Hanzlík vynikajúci - nepresadzoval len svoje vlastné nápady, vždy vedel uznať, keď som prišla s lepšou myšlienkou. Dokázali sme sa príšerne pohádať, ale len kvôli práci - obaja sme chceli, aby bol výsledok čo najlepší. Preto nám to tak fungovalo,“ uviedla Daniela v rozhovore pre Reflex.

Druhá šanca

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