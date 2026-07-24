Dodržte jej päť rád a na dovolenke nepriberiete. Nutričná špecialistka vie, aké chyby robia Slováci
Ak ste sa s dovolenky vrátili s kilami navyše, neprepadajte panike.
Dovolenka často býva časom, kedy si doprajete aj z hľadiska jedla – prečo nevyužiť all inclusive, keď ste si to už zaplatili? Daňou za takúto pohodu potom občas bývajú kilá navyše, ktoré nejdú dole jednoducho. Nutričná špecialistka Judita Tkáčová preto pre Interez vysvetlila, ako na dovolenke nepribrať a čomu by ste sa mali vyvarovať.
Počkajte pár týždňov
Na začiatku upozorňuje, že pokiaľ nejde o voľno, ktoré trvá viac ako tri mesiace, o nejakom priberaní nemôže byť ani reči. „Nemyslím si, že je nutne potrebné zamýšľať sa nad tým, ako nepribrať na dovolenke, pokiaľ tá dovolenka netrvá tri mesiace, čo, bohužiaľ, u väčšiny z nás netrvá,“ hovorí odborníčka a dodáva, že krátkodobá zmena v stravovaní nemá žiadny dlhodobý vplyv či už na chudnutie alebo celkové udržanie hmotnosti.
„Ak pozorujete, že na dovolenke alebo po nej máte pár kíl navyše, tipovala by som to skôr na zadržanú vodu alebo zmenu vo frekvencii vyprázdňovania, čo je pre dovolenkárov pomerne typické a po návrate domov sa veľmi rýchlo upraví,“ vysvetľuje Judita Tkáčová.
Netreba hneď prepadať panike, ale počkať pár týždňov, kým sa váš život nevráti opäť do zabehnutých koľají – či už vo fungovaní, ale aj v stravovaní. Ak sú však medzi vami predsa len takí, ktorí na dovolenke rozhodne pribrať nechcú, ponúka zopár užitočných tipov, ako sa počas nej správať.