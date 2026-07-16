Jednu vec ihneď odložte bokom. Hotelová upratovačka upozornila na najšpinavšie miesta a predmety v izbách
Nejde len o dekoratívne vankúše, problematické bývajú aj ďalšie veci.
Po dlhej ceste konečne otvoríte dvere hotelovej izby, do nosa vám udrie vôňa čistoty, kufor odložíte do kúta, zvalíte sa na posteľ a dovolenka sa môže začať! Podobný scenár v týchto chvíľach určite zažíva mnoho Slovákov, ktorí sa vybrali za vytúženým relaxom. Popritom všetkom by sme však nemali zabúdať, že v cudzom prostredí nie je všetko tak dokonale čisté, ako sa na prvý pohľad zdá.
Na čo si dať najväčší pozor?
Výber a rezervácia ubytovania je dnes už pomerne jednoduchá záležitosť. Výrazne nám v tom pomáhajú online recenzie, pri ktorých platí jasné pravidlo – čím viac ich je a čím sú pozitívnejšie, tým lepšie. Aj v tom najlepšie hodnotenom hoteli vás však po príchode do izby môže prekvapiť jedna vec.
Nejde pritom o žiadny závažný prehrešok, skôr o bežnú hotelovú prax. Vo všetkých izbách sa totiž nachádzajú miesta a predmety, ktoré majú od dokonalej čistoty ďaleko. Pre magazín Travel and Leisure to potvrdila aj Enza Laterrenia, vedúca upratovacej služby v talianskom hoteli Canne Bianche Lifestyle, ktorá prezradila, na čo by si hostia mali dávať najväčší pozor.
Nie sú to len vankúše
Na upratanie jednej izby má podľa nej personál zhruba pol hodiny, počas sezóny pracujú pod obrovským tlakom a musia toho stihnúť čo najviac. Okrem zjavných chytačov prachu a baktérií, akými sú napríklad dekoračné vankúše, ktoré prejdú rukami desiatok hostí, no perú sa len zriedkavo, je lepšie vyhnúť sa aj ďalším miestam a predmetom.