Scvrkáva sa a je to hrozné, strachujú sa fanúšikovia. Jedna fotka Ivety Malachovskej vyvolala obavy
Vzhľad známej moderátorky sa za posledné mesiace výrazne zmenil.
Mení sa pred očami, no niektorým fanúšikom sa zdá, že až priveľmi – a majú o ňu obavy. Reč je o Ivete Malachovskej, ktorá už dlhšie obdobie poctivo chudne. A zatiaľ čo v začiatkoch jej premeny ju chválili, teraz sa ľuďom zdá, že to moderátorka už začína preháňať.
Okrem toho sa v internetovom priestore začalo v jej súvislosti špekulovať aj o tom, že si pomohla tabletkami či injekciami na chudnutie, čo však podľa informácií Nového Času nepriznala a tak sú to stále len dohady. Na to, čo sa jej podarilo, má pritom Iveta jednoduché vysvetlenie.
Scvrkáva sa, píšu fanúšikovia
Rozruch vyvolala fotografia, ktorú zdieľala moderátorkina dcéra Kristína a je na nej aj Iveta. Fanúšikovia na jej výrazne schudnutú postavu reagovali s obavami a niektorí písali, že sa už stráca pred ich očami. „Ivet, už sa celkom tratíš, i dcéra ťa už predbehla!“ odkázala jej Beáta a pridala sa aj Lívia so slovami: „Iveta sa scvrkáva, hrozné.“
Známa moderátorka už dávnejšie prezradila, že viac ako desať kíl zhodila najmä s pomocou úpravy jedálnička a tým, že chodí pravidelne plávať. „Začala som jesť polovičné až tretinové porcie. Ale hlavne jem dve jedlá denne. Buď raňajky alebo obed, alebo jem obed a večeru,“ vysvetlila Iveta Malachovská pre STVR.