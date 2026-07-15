Keď skončilo Kakao, zmizol z obrazoviek. Takto vyzerá moderátor obľúbenej detskej relácie po vyše 20 rokoch
Niekdajší moderátor detskej relácie sa vracia na televízne obrazovky.
Na kultovú detskú reláciu Kakao si iste spomína nejeden z nás. Kakaovníci sa kedysi na obrazovkách TV Markíza každú sobotu a nedeľu ráno prihovárali najmenším divákom. Medzi obľúbených moderátorov patril aj Michal Rovňák, ktorý sa po skončení relácie stratil z televíznych obrazoviek. Teraz však prichádza jeho triumfálny návrat. Ako informoval Šarm, objaviť sa mal v obľúbenom retro seriáli Sľub. Pozrite sa, ako sa herec zmenil za tie roky.
Z obrazoviek zmizol
Populárnu televíznu reláciu pre deti a mládež Kakao vysielala TV Markíza od roku 1997 do roku 2005. Najznámejšou a stabilnou dvojicou boli Igor Adamec a Martin Vanek, ktorých neskôr v relácii vystriedali Ivan Blahút a Michal Rovňák.
Po zrušení relácie sa Michal ako moderátor z televíznych obrazoviek vytratil, keďže ponuka na nejaké ďalšie moderovanie neprišla. Príležitosť občas dostal ako herec, a tak si ho televízni diváci mohli všimnúť napríklad v seriáli Susedia či Oteckoch.
Neberie sa vážne
A napriek tomu, že sa na našich obrazovkách objavoval len zriedka, na svoje povolanie nezanevrel a herectvu sa venoval najmä na divadelných doskách. Po novom si však jeho herecké umenie mohli diváci vychutnať znova.