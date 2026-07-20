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Menej známa sestra Grety Thunberg je jej úplným protikladom. Zvolila si cestu skromného úspechu
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Menej známa sestra Grety Thunberg je jej úplným protikladom. Zvolila si cestu skromného úspechu

Jedna stojí na čele obrany životného prostredia, druhá sa našla za mikrofónom.

Vystupuje pod iným menom a robí všetko pre to, aby fakt, že je mladšou sestrou aktivistky Grety Thunberg bol na nej ten najmenej zaujímavý.

Beata Thunberg prijala meno svojej mamy a v umeleckom svete vystupuje pod menom Bea MonaLisa, aby sa čo najviac odlíšila od svojej o tri roky staršej sestry. Už na prvý pohľad je však jasné, že sestry už nemôžu byť viac rozdielne. 

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Na albume pracovala roky

Dvadsaťročná Beata sa našla vo svete hudby, keď päť rokov vystupovala v predstavení, v ktorom spievala pesničky Edith Piaf a doteraz publikuje jednu baladu za druhou. Beata v rozhovore s Interview Magazine priznala, že v speve je samouk a na vydaní prvého albumu pracovala od trinástich rokov - každú pesničku si pritom napísala sama.

„Vystupovala som od malička na všetkých školských predstaveniach, všetci si o mne mysleli, že som otravná a šikanovali ma za to," priznala v rozhovore. Okrem spevu sa našla aj v pozícii tanečníčky a práve aj autorky piesní. „Ku každej pesničke na albume som sa stále vracala a menila ich. Album je o slobode identity a postavení žien," opisuje. 

Instagram Post
Príspevok používateľa BEA (@beatamonalisa)
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O sestre len jedno

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