Menej známa sestra Grety Thunberg je jej úplným protikladom. Zvolila si cestu skromného úspechu
Jedna stojí na čele obrany životného prostredia, druhá sa našla za mikrofónom.
Vystupuje pod iným menom a robí všetko pre to, aby fakt, že je mladšou sestrou aktivistky Grety Thunberg bol na nej ten najmenej zaujímavý.
Beata Thunberg prijala meno svojej mamy a v umeleckom svete vystupuje pod menom Bea MonaLisa, aby sa čo najviac odlíšila od svojej o tri roky staršej sestry. Už na prvý pohľad je však jasné, že sestry už nemôžu byť viac rozdielne.
Na albume pracovala roky
Dvadsaťročná Beata sa našla vo svete hudby, keď päť rokov vystupovala v predstavení, v ktorom spievala pesničky Edith Piaf a doteraz publikuje jednu baladu za druhou. Beata v rozhovore s Interview Magazine priznala, že v speve je samouk a na vydaní prvého albumu pracovala od trinástich rokov - každú pesničku si pritom napísala sama.
„Vystupovala som od malička na všetkých školských predstaveniach, všetci si o mne mysleli, že som otravná a šikanovali ma za to," priznala v rozhovore. Okrem spevu sa našla aj v pozícii tanečníčky a práve aj autorky piesní. „Ku každej pesničke na albume som sa stále vracala a menila ich. Album je o slobode identity a postavení žien," opisuje.