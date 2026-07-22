Nie každá levanduľa patrí do kuchyne. Zámena s jej dvojníkom vás môže vyjsť poriadne draho
Skôr než dáte levanduľu do limonády či koláča, dobre ju skontrolujte.
Sirupy, limonády, sušienky, zmrzliny aj domáce džemy. Levanduľa sa počas leta dostáva z okrasných záhonov priamo do slovenských kuchýň a na sociálnych sieťach pribúdajú desiatky receptov, ako voňavé kvety spracovať. Mnohí však pri ich skúšaní urobia chybu ešte skôr, než začnú variť. Siahnu po rastline, o ktorej nevedia takmer nič.
Nestačí totiž, že má fialové kvety a typickú vôňu. Ako upozorňuje portál Zdravie, na konzumáciu sa nehodí každá levanduľa. Niektoré druhy majú ostrejšiu arómu, obsahujú viac gáfru a výslednému jedlu môžu dodať horkastú, prenikavú až nepríjemne „mydlovú“ chuť. V horšom prípade môžu podráždiť žalúdok alebo vyvolať bolesti hlavy.
Nenápadná zámena
„Pozor! Nie každá levanduľa patrí do kuchyne,“ upozornili na problém aj pestovatelia z Levanduľova Bátovce. Mnohí ľudia podľa nich všetky odrody považujú za rovnaké. Práve nevhodne vybraná rastlina môže byť dôvodom, prečo domáci sirup alebo koláč nechutí tak jemne, ako človek očakával.
Do kuchyne sa odporúča používať levanduľu lekársku, teda Lavandula angustifolia. Jej chuť je jemnejšia a sladkastejšia, preto sa hodí do čajov, limonád, marmelád, pečených dezertov aj ďalších domácich receptov.
Úplne inú úlohu môže mať levandín, ktorý nesie latinský názov Lavandula intermedia. Pre svoju výraznú vôňu sa využíva najmä na výrobu esenciálnych olejov alebo na dekoračné účely. V kuchyni však môže svojou ostrosťou prekryť ostatné ingrediencie. Práve vyšší obsah gáfru spôsobuje jeho prenikavejšiu vôňu aj menej príjemnú chuť.
Ako ich rozoznať?
Najspoľahlivejšiu odpoveď poskytne štítok, ktorý bol pri rastline pri kúpe. Ak je na ňom uvedený názov Lavandula angustifolia, ide o levanduľu lekársku. Pri starších rastlinách však označenie často dávno chýba a ľudia sa musia orientovať podľa ich vzhľadu.