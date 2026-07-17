Kedy je more najčistejšie? Veľa dovolenkárov si vyberá na kúpanie nesprávnu časť dňa
Výskum chorvátskych vedcov vás možno prekvapí.
Aj vy vyrážate na pláž skoro ráno v presvedčení, že more je vtedy nielen pokojnejšie, ale aj najčistejšie? Mnohí dovolenkári sa chcú vyhnúť davom, horúčavám aj rozpálenému piesku a veria, že práve ranné kúpanie je pre zdravie tou najlepšou voľbou. Odborníci však upozorňujú, že realita môže byť iná. Čistota mora totiž nezávisí len od toho, koľko ľudí sa v ňom kúpe. Významnú úlohu zohráva slnečné žiarenie, vietor, dážď, morské prúdy či rieky ústiace do mora. Niektoré z týchto faktorov dokážu kvalitu vody zmeniť v priebehu niekoľkých hodín. Ako uviedli chorvátski vedci vo svojej štúdii, ak vám záleží na čo najbezpečnejšom kúpaní, oplatí sa vedieť, čo sa s morom počas dňa skutočne deje.
Pozor na dážď
Takmer každý dovolenkár už zažil situáciu, keď bolo more jeden deň priezračné a na druhý deň pôsobilo zakalenejšie, hoci sa počasie výrazne nezmenilo. Podľa odborníkov môže kvalitu vody výrazne ovplyvniť najmä silný dážď. Ten splachuje do mora nečistoty, pôdu aj baktérie z okolia, pričom zvýšené hodnoty mikroorganizmov môžu pretrvávať ešte jeden až dva dni.
„Zrážky patria medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú mikrobiologickú kvalitu pobrežných vôd,“ uvádzajú chorvátski autori štúdie publikovanej v odbornom časopise Water Research. Práve preto experti odporúčajú vyhnúť sa kúpaniu počas intenzívnych dažďov a krátko po nich. Podobný efekt môžu mať aj rieky ústiace do mora, silný vietor alebo rozbúrené vlny. Tie premiešavajú vodu so sedimentom pri dne, kde sa prirodzene nachádza viac mikroorganizmov než pri hladine.
Môže byť voda počas dňa čistejšia?
Na prvý pohľad to znie zvláštne, no podľa vedcov sa mikrobiologická kvalita mora počas dňa skutočne mení. Dôležitú úlohu pritom zohráva slnečné ultrafialové žiarenie.
„Slnečné žiarenie je jedným z najúčinnejších prirodzených faktorov, ktoré znižujú množstvo fekálnych baktérií v pobrežných vodách,“ uvádzajú výskumníci. UV lúče totiž poškodzujú DNA mikroorganizmov, takže časť z nich počas dňa postupne zaniká.