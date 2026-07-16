Mal 11 rokov, žil ďaleko od rodiny a každý deň plakal. Talentovaný mladík pochopil, že to stálo za to
Niektorí si mysleli, že je príliš nízky na to, aby uspel. On im dokázal opak.
Vyrastal s tromi staršími súrodencami. Otec bol záhradník, mama upratovačka a hoci rodina nemala veľa peňazí nazvyš, mladík z fotografie vraj prežil pekné detstvo. Odmalička mal veľký športový talent, no ak chcel svoj sen nasledovať, musel opustiť rodinu. Mal sotva 12 rokov, keď sa presťahoval do mesta vzdialeného stovky kilometrov od svojich najbližších a pre dospievajúceho chlapca to v tom čase vôbec nebolo jednoduché.