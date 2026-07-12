Stará ropucha, hovoria o sebe. Sisa Sklovská si starnutie nepripúšťa a neprajníkom posiela úprimné slová
Známa speváčka oslávila vlani v októbri okrúhlu šesťdesiatku.
Napriek tomu, že Sisa Lelkes Sklovská oslávi v okóbri 61 rokov, len málokto by jej tento vek aj skutočne tipoval. Známa speváčka sa totiž môže pochváliť štíhlou takmer dokonalou postavou, ako aj množstvom nevyčerpateľnej energie, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky.
Umelkyňa je tiež známa svojimi outfitmi a ani v zrelom veku sa nebojí dať si na seba aj odvážnejšie oblečenie. To sa však vo verejnom aj internetovom priestore nie vždy stretne s pochopením a speváčka si preto už vyslúžila aj rôzne hanlivé slová. V podcaste magazínu EVA Hovory s Timeou otvorila aj tému starnutia a neprajníkom poslala silné, ale zároveň úprimné slová.
Piatková tradícia
Sisa Lelkes Sklovská sa netají tým, že si život užíva plnými dúškami. Okrem svojej práce miluje svojho manžela Juraja Lelkesa, s ktorým sa radi chodia zabávať, speváčka totiž miluje tanec. Vždy v piatok majú rituál, že sa vyberú do miestnych bratislavských podnikov, aby si tam užili spoločnosť ľudí a zábavu.
„Zájdeme si na dobrú večeru, patrí to k nášmu životu, našej tradícii. A potom, ak je chuť a nálada, sa presunieme do dobrého baru, kde sa vieme zdržať až do rána. Ale vždy len raz do týždňa, v piatok,“ prezradil Pluske ešte v minulosti Juraj Lelkes.