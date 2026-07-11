Je ako medveď, čuduje sa spoluhráč. Superhviezda Haaland sa stravuje ukážkovo, diétu porušuje fastfoodom
Nórsky futbalista sa pred pár rokmi pochválil jedálničkom, aký by bežný človek nezvládol.
Na tohtoročnom svetovom šampionáte vo futbale sa skloňujú viaceré mená, o jednom z nich sa ale medzi fanúšikmi aj novinármi hovorí viac ako o iných. Je to meno nórskej futbalovej hviezdy Erlinga Haalanda, ktorý v osemfinále poslal domov slávnu Brazíliu a tak si jeho tím zahrá už dnes 11. júla štvrťfinále proti Anglicku.
Útočník Manchestru City však verejnosť nezaujal len svojimi športovými výkonmi, ale aj tým, že pred časom vo svojom dokumente Veľké rozhodnutie prezradil, čo všetko počas jedného dňa skonzumuje. Jedálniček hviezdneho útočníka rozhodne nie je pre každého, ako však informuje portál Unilad.com, aj on občas zhreší a prísnu diétu poruší obľúbeným fastfoodom.
Potrpí si na "skutočnom" jedle
Hviezdny športovec Erling Haaland neohuruje len svojimi výkonmi na ihrisku, ale prekvapil aj tým, čo má denne na tanieri. Futbalista sa totiž vyhýba ultra-spracovaným potravinám a potrpí si na "skutočnom" jedle, ktoré musí obsahovať kravské srdce a pečeň. „Toto normálne nejete, ale mne záleží na tom, aby som sa staral o svoje telo,“ hovorí Haaland v dokumente a máva do kamery mrazenými balíčkami vnútorností.
Okrem toho si tiež potrpí na vajcia, mlieko, med a ryby. A rovnako ako mnoho hráčov anglickej Premier League, má súkromného kuchára, ktorý mu s prípravou jedál pomáha. „Snažím sa jesť veci, ktoré sú ako skutočné, s čo najmenším počtom ingrediencií. Myslím, že to je to, o čo sa snažím, momentálne máte na tomto svete toľko spracovaných potravín, že je dôležité jesť kvalitne,“ vysvetlila nórska superhviezda.