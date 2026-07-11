Len mesiac pred rozchodom prehovorila o svadbe. Janka Hospodárová úprimným priznaním prekvapila
Známa moderátorka pred časom ukončila svoj päťročný vzťah s partnerom Ľubošom.
Keď pred časom Janka Hospodárová verejne priznala, že sa po piatich rokoch vzťahu rozišla s partnerom Ľubošom, viacerí zostali nemilo prekvapení.
Obaja totiž vždy pôsobili ako harmonický pár a tak by zrejme asi nikoho ani len nenapadlo, že ich cesty by sa raz mohli definitívne rozísť. Ešte prekvapujúcejšie však vyznievajú moderátorkine slová o svadbe, o ktorej prehovorila v rozhovore pre Plus Jeden Deň len mesiac pred rozchodom. Tušila už vtedy, že sa blíži koniec?
Spoločne dotancovali
Zdá sa, že rozchodové obdobie sa vlaňajškom neskončilo, ale žiaľ pokračuje aj tento rok. Po minuloročných viacerých prominentných koncoch sa slobodnou ženou stala opäť aj Janka Hospodárová, keď pred časom šokovala na svojom profile na sociálnej sieti priznaním, že s partnerom Ľubošom už viac netvoria pár.
Obaja tvorili pár približne päť rokov a vždy pôsobili navonok harmonicky a idylicky. Preto by asi nikoho ani len nenapadlo, že by jedného dňa mohli ísť definitívne od seba.
„Milí naši priatelia, je nám ľúto, ale my dvaja sme spolu dotancovali. Jeden druhému ďakujeme za spoločné roky, želáme veľa šťastia a veríme, že neprekonateľné rozdiely už žiadneho z nás nikdy v živote nepostihnú,” priznala obľúbená moderátorka.