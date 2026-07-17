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Nebola to zdravá hlava a dlho sa trápila. Annu Jakab Rakovskú z temnej chvíle vytiahol až rázny manžel
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Nebola to zdravá hlava a dlho sa trápila. Annu Jakab Rakovskú z temnej chvíle vytiahol až rázny manžel

Známa herečka si v minulosti prešla temným obdobím.

Zatiaľ čo množstvo mamičiek si narodenie detí a materstvo užíva, sú aj také, ktoré po pôrode čelia vážnym psychickým problémom. Jednou z nich bola aj Anna Jakab Rakovská. Po tom, čo na svet priviedla synčeka, prežívala temné obdobie, za ktoré mohla neľahká diagnóza. Za to, že sa z toho dostala, vďačí najmä jednej osobe, ktorá pochopila, že je zle. Obľúbená herečka teraz v podcaste Svoja som_FM prehovorila o uzdravení a o tom, že mala obrovské šťastie.

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Príspevok používateľa Slzy Janka Borodáča (@slzy_jb)
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Nevedela nájsť silu

Anna Jakab Rakovská a Robo Jakab tvoria harmonický pár už dlhé roky, iba málokto však tušil, že v minulosti za zatvorenými dverami bojovali s náročným obdobím. Keď sa totiž herečke narodil syn Ondrej, začala sa potýkať s vážnymi zdravotnými problémami.

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Príspevok používateľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)
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„Mne sa materstvo spája s depresiou, žiaľ. Bola to trojročná klinická depresia a do toho prišli dve deti. Bolo veľa signálov, ale sama som nevedela v sebe nájsť tú silu a odhodlanie k niekomu ísť. Mala som zakódované, že to je určite spojené s hormónmi a s tým, že som bola doma s deťmi sama,“ priznala nedávno v podcaste Svoja som_FM obľúbená herečka a dodala, že kľúčovú rolu v jej uzdravení zohral manžel.

Choroba, ktorá si nevyberá

„Až Robo bol ten, ktorý ma zobral za ruku. Bol moja najväčšia opora,“ hovorí o svojom partnerovi Anna Jakab Rakovská a dodáva, že práve manžel si naj všimol vyčerpanosť aj nedostatok spánok – a preto ju nasmeroval k odborníkovi.

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