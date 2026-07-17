Aby nezaspal, otec namieril hadicu a postriekal ho vodou. Zo syna krčmárov vyrástla legenda
Drina ho odjakživa posúvala vpred.
Bol obyčajný vidiecky chlapec, už od piatich rokov pomáhal rodičom v krčme, dostával za to vreckové a naučil sa, ako sa správať k ľuďom a ako zostať slušný aj v strese. Okrem rodičov trávil mladík z fotografie voľný čas aj so starými rodičmi. Zvyčajne u nich bol celé letné prázdniny, pomáhal starému otcovi a peniaze, ktoré si takto zarobil, vždy utekal minúť do detskej herne.