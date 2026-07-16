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Na dovolenke nakúpite dobroty, no colníci vám ich zoberú. S týmto radšej necestujte cez Chorvátsko
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Na dovolenke nakúpite dobroty, no colníci vám ich zoberú. S týmto radšej necestujte cez Chorvátsko

Pred cestou do Chorvátska je dobré si overiť, čo môžete, ale naopak aj nemôžete mať v kufri auta.

Ak toto leto cestujete do Chorvátska z krajiny mimo Európskej únie, je dobré si vopred overiť, čo si môžete priniesť v batožine. Mnoho cestujúcich si na hranice prináša syr, prosciutto, klobásy alebo iné potraviny bez toho, aby vedeli, že môžu byť skonfiškované. Pravidlá závisia od krajiny, z ktorej prichádzate, a niektoré potraviny majú veľmi prísne obmedzenia.

Ako ďalej informuje portál Index, ak cestujete do Chorvátska z členského štátu Európskej únie, vo všeobecnosti neexistujú žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa dovozu potravín na osobnú spotrebu. To platí aj pre mäso, mlieko a živočíšne výrobky. Rovnaké pravidlá platia pre Andorru, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno a Švajčiarsko.

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Prísnejšie pravidlá

Ak prichádzate do Chorvátska z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, napríklad z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova, Turecka, Ukrajiny alebo iných tretích krajín, pravidlá sú výrazne prísnejšie.

Foto: Freepik.com, timolina

Spravidla si v osobnej batožine nesmiete prevážať mäso, mäsové výrobky, mlieko ani väčšinu mliečnych výrobkov. To znamená, že cez hranice by ste nemali prevážať výrobky ako klobásy, salámy, prosciutto, paštéty, syry, jogurty ani smotany. Dôvodom týchto pravidiel je ochrana pred zavlečením a šírením infekčných chorôb zvierat.

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