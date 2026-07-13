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Lacná dovolenka v päťhviezdičkovom hoteli. Odborníčka odhalila, ako si užijete luxus za pár desiatok eur
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Lacná dovolenka v päťhviezdičkovom hoteli. Odborníčka odhalila, ako si užijete luxus za pár desiatok eur

— Foto: Instagram @iresort.nhatrang, Chat GPT

Ako si užiť pobyt v päťhviezdičkovom hoteli za zlomok ceny.

Získať luxusný pobyt za prijateľnú cenu je neprekonateľný pocit – často je to však podmienené tým, aby ste boli ochotní stráviť hodiny hľadaním tej správnej ponuky. Ako píše Daily Mail, vďaka výskumu, ktorý robila spoločnosť Hotels.com, si už dovolenkári môžu vybrať presne to, po čom ich srdce túži a užiť si tak pobyt v päťhviezdičkovom hoteli za zlomok ceny. Online cestovná platforma totiž zverejnila svoj index cien hotelov za rok 2026, ktorý odhalil, kedy sa oplatí rezervovať hotel a ktoré dni sú najlacnejšie.

Foto: Wikimedia Commons, Paulo Brandao

Luxus nestojí vždy veľa

Správa, ktorá využíva údaje od viac ako 11-tisíc opýtaných cestovateľov a interných rezervačných platforiem, odhalila najnovšie zmeny na trhu s ubytovaním. Uvádza desať trendových destinácií vo svete s klesajúcimi cenami izieb, najlepšie mestá s päťhviezdičkovými pobytmi a tiež to, ako cestovatelia nanovo definujú luxus. 

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Príspevok používateľa I-Resort Nha Trang (@iresort.nhatrang)
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Podľa hovorkyne spoločnosti Hotels.com Melanie Fish dnes síce cestovatelia ohľadom dovoleniek možno pociťujú väčší tlak, ale zároveň sú aj múdrejší. „Vidíme, že cestovatelia ušetria až 26 percent tým, že si rezervujú pobyty, ktoré začínajú v nedeľu alebo sa pozerajú na miesta, kde päťhviezdičkové hotely môžu ponúknuť vysokú hodnotu. Toto leto je rovnako dôležitý spôsob rezervácie, ale aj to, kam idete,“ vysvetľuje odborníčka, podľa ktorej sa hotely oplatí rezervovať v týždňovom predstihu.

Najdostupnejšie destinácie pre 5-hviezdičkové pobyty

Prieskum prináša aj desať destinácií, ktoré ponúkajú luxus za menej ako 200 eur za noc. Najdostupnejšie je vietnamské mesto Nha Trang, kde priemerné ceny päťhviezdičkového ubytovania stoja 80 eur, nasleduje španielska Zaragoza (140 eur) a poľská Vroclav (140 eur). Prvú päťku uzatvárajú albánska Tirana a lotyšská Riga, kde sa luxusné pobyty v oboch destináciách pohybujú okolo 150 eur.

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