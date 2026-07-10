Keď ho zobrala záchranka, všetko sa zmenilo. Pomôžme Mirovi po ťažkej chorobe vrátiť sa naplno k rodine
Chce byť opäť otcom, akého poznali jeho deti.
Sú chvíle, keď sa život rozdelí na dve časti – na to, čo bolo predtým, a na všetko, čo prišlo potom. Stačí jediná diagnóza a bežné rodinné starosti vystrieda boj o zdravie, budúcnosť aj obyčajný každodenný život. Presne takúto skúšku dnes prežíva rodina Miroslava, otca štyroch detí, ktorému bakteriálna meningitída obrátila život naruby.
Ako uvádza rodina na portáli ĽudiaĽuďom.sk, pred necelým rokom sa zo zdravého a aktívneho muža stal pacient, pri ktorom nikto nedokázal povedať, čo prinesú najbližšie dni. Nikto nevedel, či ešte bude chodiť, ani či sa raz opäť dokáže postarať o svoje deti. Dnes síce opäť stojí na vlastných nohách, no jeho návrat do života zďaleka nie je na konci.
Jediný telefonát
Prvé chvíle po prepuknutí ochorenia zostali jeho manželke navždy v pamäti. „Záchranku som volala dvakrát. Najprv ju neposlali, ale po pätnástich minútach začalo manžela triasť a mal horúčku 39,5. Keď ho zobrali, už som vedela, že je to zlé,“ spomína Eva Rapandová v rozhovore pre SME.
Nasledovali mesiace plné neistoty, nemocníc, rehabilitácií a strachu z toho, čo prinesie ďalší deň. „Zrútil sa mi celý svet. Môj manžel, ktorý bol vždy silný, zrazu ležal na pokraji smrti,“ priznala jeho manželka. Najťažšie obdobie neznášal len samotný Miroslav, ale aj jeho najbližší. Zatiaľ čo on bojoval o život, na pleciach jeho manželky zostala starostlivosť o domácnosť, deti aj všetky povinnosti, ktoré dovtedy zvládali spoločne.
Robí, čo môže
„Robím, čo môžem, ale už je to nad moje sily. Zarobím ledva 470 eur, keďže na viac hodín nemôžem ísť do práce, nakoľko manžel má rehabilitácie, chirurgia, urológ, kardiológ, neurológ... Pomaly, ale isto sa nám míňajú všetky zásoby, ktoré sme mali,“ priznala smutne na Facebooku.
Dodala, že ich boj už dávno nie je len o zdravotnom stave jej manžela. „Každý deň bojujeme – o jeho zdravie, o deti, o to, aby sme mali aspoň základné veci. Preto sa obraciam na vás. Pokorne prosím – pomôžte nám, ak môžete. Každé euro nám uľahčí dýchanie a posunie nás o krok bližšie k normálnemu životu,“ napísala s dodatkom, že už to sama nezvláda.