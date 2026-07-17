Vaša záhradka môže trpieť bez toho, aby ste to tušili. Skontrolujte, či nerobíte jednu z týchto chýb
Úrode niekedy škodíme úplne nevedomky.
Niektoré záhrady uprostred leta prekypujú zdravou zeleninou, zatiaľ čo inde rastliny zaostávajú, plody sú drobné a úroda je skôr sklamaním než odmenou za mesiace práce. Mnohí pestovatelia pritom robia všetko, čo považujú za správne – pravidelne zalievajú, prihnojujú aj vytrhávajú burinu. Napriek tomu výsledok nezodpovedá ich očakávaniam.
Ako upozorňuje portál Záhradkár, problém nemusí byť ani v počasí, ani v kvalite semien. O kondícii zeleniny často rozhodujú drobné pestovateľské chyby, ktoré si mnohí ani neuvedomujú. Práve ich odstránenie môže výrazne ovplyvniť zdravie rastlín aj množstvo úrody.
Menej býva niekedy viac
Nie všetko, čo rastlinám doprajeme navyše, im skutočne prospieva. Platí to napríklad pri prihnojovaní. Minerálne hnojivá síce dokážu zelenine rýchlo dodať živiny, no pri nadmernom používaní môžu rastliny oslabiť a zvýšiť ich náchylnosť na choroby či škodcov. Odborníci preto odporúčajú siahať radšej po komposte alebo dobre rozloženom maštaľnom hnoji a s prihnojovaním narábať s mierou.
Podobne je to aj s veľkosťou záhrady. Túžba dopestovať čo najviac zeleniny často vedie k tomu, že si pestovatelia pripravia väčšie hriadky, než dokážu počas sezóny pravidelne udržiavať. Ak rastlinám chýba priebežná starostlivosť, výsledok býva napokon horší než pri menšej, ale dobre obhospodarovanej záhrade.
Ani veľa vody nemusí pomôcť
Častou predstavou je, že počas horúcich dní treba zeleninu polievať čo najčastejšie. V skutočnosti môže každodenná plytká zálievka rastlinám skôr uškodiť. Korene zostávajú pri povrchu pôdy a keď príde sucho, rastliny si s nedostatkom vody poradia oveľa horšie. Výhodnejšie je zalievať menej často, ale výdatnejšie, aby sa vlaha dostala hlbšie.
Dôležité je aj to, kam voda smeruje. Polievanie priamo na listy zvyšuje riziko hubových ochorení a počas silného slnka môže prispieť k ich poškodeniu. Odborníci preto odporúčajú zalievať skoro ráno alebo večer priamo ku koreňom rastlín. Pozor si treba dať aj na príliš studenú vodu zo studne.