Škrupiny z vajec majú zázračné účinky, o ktorých ani netušíte. Pomôžu vám aj týmito štyrmi spôsobmi
Vajcia používame pri príprave mnohých pokrmov, no neuvedomujeme si, aké zázračné účinky majú ich škrupiny.
Vajíčka patria do jedálnička väčšiny ľudí. Pre mnohých sa stali akýmsi základom nielen pri príprave raňajok, ale používajú sa aj pri varení či pečení mnohých dobrôt. Často však pri nich robíme jednu chybu – škrupiny bez milosti vyhadzujeme do koša. Ide pritom o hotový poklad, ktorý má bohaté využitie nielen v domácnosti, ale napríklad aj v záhradke. Užitočné tipy prináša portál Food Republic.
4. Hnojte svoje izbové rastliny
Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako využiť vaječné škrupiny, je premeniť ich na domáce hnojivo pre izbové rastliny. Vďaka bohatému obsahu vápnika sú ideálnym spôsobom na podporu bujného rastu, zdravých koreňov a celkového zdravia rastlín. Taktiež pomáhajú zlepšiť kvalitu pôdy pre vaše rastliny, čím ju robia menej kyslou a viac zásaditou (čo ocení všetko od aloe vera až po špargľovú papraď).
Ak chcete z použitých vaječných škrupín vyrobiť hnojivo vhodné pre rastliny, najskôr ich opláchnite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšné bielky alebo žĺtky, a potom ich nechajte dôkladne vysušiť. Potom ich rozdrvte na čo najmenšie kúsky. Môžete použiť valček, mažiar a tĺčik, alebo dokonca stačí starý mixér či mlynček na kávu. Čím menšie kúsky sú, tým rýchlejšie sa rozložia a dodajú živiny do pôdy.
Nakoniec posypte približne jednou polievkovou lyžicou rozdrvených vaječných škrupín priamo pôdu vášho kvetináča. Škrupiny môžete pridať vždy aj vtedy, keď ich presádzate. Alebo im jednoducho vykopte malú jamku alebo ich rozložte priamo na pôdu rastliny. Potom rastlinu zalejte ako obvykle.
3. Udržujte škodcov mimo svojej záhrady
Vaječné škrupiny sú skvelé aj na odpudzovanie škodcov. Mnohí záhradkári sa totiž zhodujú v tom, že pokiaľ ide o menších škodcov, ako sú slimáky, sýkorky, húsenice a množstvo iného lezúceho hmyzu, môžu byť veľmi účinným odstrašujúcim prostriedkom.
Táto výhoda sa pripisuje zubatým a ostrým výčnelkom, ktoré nájdete na rozbitých škrupinách vajec. Ukazuje sa, že veľa chrobákov po nich nerado lezie – najmä tie s relatívne mäkkým telom. Takže ak sa snažíte chrániť mladú paradajku alebo krehké bylinky, ktoré práve začínajú rásť, rozloženie 2,5 až 5 cm malých rozdrvených kúskov škrupiny okolo základne rastliny môže byť tou správnou voľbou.