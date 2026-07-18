Aj Česi majú svoje Lago di Garda. Láka na neporovnateľné ceny, divokú prírodu aj romantickú pamiatku
Za vyhlásenou destináciou nemusíte cestovať až do Talianska, nájdete ju aj u našich susedov.
Predstavte si šálku rannej kávy pri brehu veľkého, blankytného jazera, popoludní výlet na romantický hrad a večer zase pohár dobrého vína a k tomu výhľad na západ slnka nad jachtami. Ako ďalej píše iDnes.cz, scenériu, ktorú si väčšina Slovákov spája s Lagom di Garda, ponúkajú aj naši českí susedia. Na Šumave v južných Čechách je totiž priehrada Lipno, ktorá má všetko to, čo má aj vyhlásené talianske jazero.
Okrem unikátnej infraštruktúry, divokej prírody a športového vyžitia sa česká priehrada stala aj medzi cestovateľmi zo zahraničia vyhľadávanou letnou destináciou, ktorá dnes uspokojí aj náročných cyklistov, milovníkov vodného adrenalínu či histórie. A to za ceny, ktoré sa s luxusnými rezortami pri talianskom jazere nedajú porovnať.
Vodné aktivity aj cyklotrasy
Talianske jazero Lago di Garda si srdce cestovateľov z mnohých kútov zeme získalo najmä svojimi poveternostnými podmienkami a komunitou, ktorí žije pre vodné športy. A v tom sa mu šumavská priehrada Lipno začína v mnohom podobať - vďaka svojej polohe a otvorenému údoliu totiž praje športom, ako windsurfing či jachting.
Pre tých však, ktorí majú radšej voľnejšie tempo, pokoj a relax, má Lipno v ponuke kilometre čistej vody, priam ideálnej pre paddleboardy aj motorové člny. Požičovne na plážach priehrady sú už v súčasnosti tak pripravené, že si dovolenkár nemusí so sebou nosiť vlastnú ťažkú výbavu. Ale po výlete napríklad na jachte môže plynule prejsť na kolieskové korčule či bicykel.