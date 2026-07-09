VEĽKÁ MAPA OCHLADENIA: Slovákov zobudili nezvyčajné teploty, môže aj snežiť. Potom príde prudký obrat
Na Oraviciach namerali len 3,9 stupňa Celzia.
Kým ešte pred niekoľkými dňami mnohí vyhľadávali tieň, aby sa skryli pred horúčavami, štvrtkové ráno prinieslo na Slovensko poriadne prekvapenie. Teploty na viacerých miestach klesli na hodnoty, ktoré pripomínali skôr začiatok jesene než vrchol leta. Meteorológovia z iMeteo.sk pritom upozorňujú, že vo vysokých polohách sa dokonca môžu objaviť aj snehové vločky.
Extrémne chladná noc
Nad naše územie sa dostal výrazne chladnejší vzduch arktického pôvodu, ktorý spôsobil citeľné ochladenie najmä počas noci a skorých ranných hodín. „Uplynulá noc bola všetko, len nie typicky letná. Príliv chladných más vzduchu vytvoril podmienky, ktoré pripomínali skôr prechodné obdobia než vrchol sezóny,“ vysvetlili meteorológovia z iMeteo.sk.
Najchladnejšie bolo podľa nich v Oraviciach, kde teplota klesla na 3,9 stupňa Celzia. Len o desatinu viac namerali na Skalnatom plese a vo Švedlári sa teplota zastavila na 4,4 stupňa Celzia. Meteorológovia upozornili, že v mrazových dolinách sa teploty pohybovali dokonca blízko bodu mrazu.
Pozor na sneženie
Na mnohých miestach Slovenska tak bolo vo štvrtok ráno potrebné siahnuť po mikine či bunde, keďže pocitová teplota sa pohybovala len okolo 10 stupňov Celzia. Chladnejšie počasie sa prejaví aj vo vysokohorskom prostredí. Ako uviedli meteorológovia vo svojej predpovedi, najviac prekvapí počasie na horách. „V najvyšších polohách Vysokých Tatier si treba pribaliť aj teplejšie oblečenie, keďže tam môže prekvapiť dážď so snehom alebo dokonca sneženie,“ informovali.
V nižších polohách pritom bude deň oveľa príjemnejší. Denné maximá vystúpia na 23 až 28 stupňov Celzia, na severe a východe bude o niečo chladnejšie, približne 17 až 22 stupňov Celzia. Miestami sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Meteorológovia z iMeteo.sk predpovedajú, že prílev chladného vzduchu bude len krátkou epizódou a už od piatka sa začne postupne otepľovať.