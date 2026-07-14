Má krásne deti, muž ju 16 rokov zbožňuje. Helena Krajčiová našla to, čo iní hľadajú celý život
Tých momentov, keď som na moju pani hrdý, je veľa, priznal herečkin partner.
„Ja by som si vlastne už teraz mohla objednať truhlu, lebo sa nemienim meniť,“ s úsmevom priznala Helena Krajčiová, ktorej sa podarilo dospieť do štádia, po ktorom iní túžia celé roky. Obľúbená herečka žije so svojím partnerom Martinom už krásnych 16 rokov a spolu vychovávajú dve milované deti. Snaží sa im odovzdať presne to, čo ju naučili vlastní rodičia – že k deťom treba pristupovať s mimoriadnou láskou a rešpektom.
Nikdy nesnívala o sláve
Ako malá chodievala s rodičmi na turistiku, a hoci sa jej to vtedy až tak nepáčilo, dnes pobyt v prírode priam zbožňuje. Helena Krajčiová mala o svojom umeleckom smerovaní jasno už od detstva. Chodila do dramatického krúžku a rada spievala, no keďže si neskôr povedala, že vlastne sama nevie, akou speváčkou by sa mala stať, rozhodla sa, že skúsi konzervatórium.
„Mne vyhovuje, keď sa veci hýbu dopredu jednoducho a ľahko. No a ja som mala pocit, že sa mi v tom dramatickom krúžku celkom darí a že mi to ide, takže by pre mňa nemalo byť zložité skúsiť ísť na strednú školu, na konzervatórium. Tak nejako prirodzene to vyplynulo zo situácie. Pritom som nikdy nebola ten typ dievčaťa, ktoré sníva o tom, že bude slávnou herečkou,“ priznala kedysi pre Korzár.
Pred rodičmi to tajila
Hoci nemala ani najmenšiu predstavu o tom, čo všetko so sebou herecký život prináša, povedala si, že to skúsi a potom sa uvidí. Školu úspešne dokončila a hoci po nej mohla hneď utekať rovno do praxe, rozhodla sa pred seba postaviť ďalšiu výzvu v podobe prijímacích skúšok na Vysokú školu múzických umení, o ktorých nepovedala ani svojim najbližším. Mala však pocit, že je to nevyhnutné.
„Nikto nepredpokladal, že to urobím, dokonca som o tom, že idem skúsiť prijímačky, nepovedala ani rodičom. Vyzeralo to, že fakt, že je zo mňa herečka, je už hotová vec a ďalej študovať netreba. Ja som však mala pocit, že hoci som chodila šesť rokov na konzervatórium, tak viem toho ešte strašne málo. Tak som si povedala, že to skúsim a vyšlo to,“ spomínala známa umelkyňa, ktorej meno dnes pozná celé Slovensko.