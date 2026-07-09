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Vodiča uväznil chladiaci náves a zostávalo mu málo času. O jeho záchrane rozhodol až telefonát manželke
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Vodiča uväznil chladiaci náves a zostávalo mu málo času. O jeho záchrane rozhodol až telefonát manželke

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Polícia Slovenskej republiky / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Uväznený pri mínus 26 stupňoch bojoval o každú minútu.

Kým väčšina ľudí bojovala s extrémnymi horúčavami, on zvádzal boj o život v mrazivej pasci. Každou ďalšou minútou mu ubúdali sily, prestával mu fungovať mobil a nádej na záchranu sa rapídne zmenšovala. Z posledných síl však ešte stihol zavolať svojej manželke a ako sa neskôr ukázalo, práve tento telefonát napokon rozhodol o tom, že sa domov vrátil živý.

Ako uviedla Polícia SR na sociálnej sieti, dramatický prípad sa odohral začiatkom júla v obci Modrý Kameň. Vodič chladiarenského kamióna prišiel pred areál firmy, kde mal naložiť tovar. Aby bol náves pripravený na prepravu, zapol chladenie a nastavil teplotu na -26 stupňov Celzia. Keď sa mu po chvíli zdalo, že zariadenie nefunguje správne, rozhodol sa skontrolovať jeho vnútro. Netušil, že z bežnej pracovnej rutiny sa o niekoľko sekúnd stane boj o život.

Nečakaná pasca

Pri prechádzaní cez vnútorné výklopné dvere sa totiž vodič pošmykol. Dvere sa za ním okamžite zatvorili a on zostal uväznený vnútri chladiaceho návesu. Zvnútra ich už nedokázal otvoriť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid0dkAFafp17kxvosLXZ3tDViuKWVBDBppCceyeX4RqNK44K3NSCARkFxTCWzwZaGSVl

Najskôr sa snažil dostať von vlastnými silami, no pochopil, že je v pasci a preto sa pokúsil privolať pomoc mobilným telefónom. Hluk chladiaceho zariadenia však výrazne sťažoval komunikáciu a čas neúprosne plynul.

Rozhodujúci telefonát

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