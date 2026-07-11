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Dcéra Hany Gregorovej je jej vernou kópiou. Syna Ondreja pozná každý, ale Rola žije úplne inak
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Dcéra Hany Gregorovej je jej vernou kópiou. Syna Ondreja pozná každý, ale Rola žije úplne inak

Hana Gregorová so synom a dcérou Rolou / V seriáli Sľub
Hana Gregorová so synom a dcérou Rolou / V seriáli Sľub — Foto: Facebook - Hana; Promo fotografie TV Markíza (Sľub)

Rola podporila svojho brata aj v tých najťažších časoch.

Keď sa Hana Gregorová a Radek Brzobohatý dali dohromady, za sebou mali nevydarené manželstvá a každý z nich mal jedno dieťa. Herec bol otcom dcéry Radany a herečka bola zase mamou dcéry Roly, ktorú mala so svojím jordánskym manželom. Z dievčatka vyrástla žena, ktorá si našla vlastnú cestu, žije v ústraní a napriek tomu v sebe nesie čosi veľmi známe – láskavý výraz a črty, v ktorých sa nezaprie jej slávna mama.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775462451252521&set=pb.100063663185491.-2207520000&type=3

Študent medicíny

Hana Gregorová otvorene priznala, že dcéra Rola bola plodom jej prvej osudovej lásky. „Ja som bola v druhom ročníku na vysokej škole a on študoval medicínu. Vrátila som sa akurát z Bulharska a bola som na promócii kamaráta. Tam som ho prvýkrát videla. Pozeral sa po mne a ja po ňom, tak sme si dali rande. Na to prvé neprišiel, to ma strašne naštvalo. Vtedy som si aj povedala, no tak počkaj. Ale nakoniec sme sa dali dohromady a bola z toho veľká láska. Moji rodičia boli z toho zo začiatku trochu rozčarovaní,“ priznávala v rozhovore pre dobrenoviny.sk herečka, ktorá sa študenta medicíny Gassana nemienila vzdať.

Herečka Hana Gregorová.
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„Po skončení medicíny odišiel pracovať do Dubaja, ale hneď ako mal voľno, prišiel s potrebnými papiermi na sobáš a vzali sme sa. Rok na to sa nám potom narodila dcéra Rola,“ spomínala. Hana Gregorová neskôr stretla hereckého kolegu Radka Brzobohatého a hoci manželovi rozvodom ublížila, ostali veľmi dobrými priateľmi.

Hana s dcérou Rolou a so synom Ondrejom.
Hana s dcérou Rolou a so synom Ondrejom. Foto: Facebook - Hana

Aká matka, taká Rola

Stále si voláme, píšeme, aj s celou jeho rodinou. Boli sme u neho na návšteve aj s mojimi deťmi a on bol u nás na návšteve v Prahe. S Radkom strávili pár večerov a priateľsky podiškurovali. A myslím si, že takto by sa mali ľudia rozchádzať,“ uviedla Gregorová a prezradila, že perfektné vzťahy medzi sebou majú aj jej deti, hoci majú rozdielnych otcov.

Kým syna Ondreja poznajú všetci, jej prvorodená dcéra Rola pracuje za oponou šoubiznisu. Podoba so slávnou mamou je však nepopierateľná.

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