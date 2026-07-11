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Mala dieťa, odišiel a nechal ju v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu
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Mala dieťa, odišiel a nechal ju v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Anna Šišková s dcérou.
Anna Šišková s dcérou. — Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata; Promo fotografie TV Markíza (Sľub)

Dnes je šťastná s mužom, ktorému nemusí nič dokazovať.

„Zostala som bez lásky a s dieťaťom,“ priznala. Herečka Anna Šišková prehovorila v podcaste To, nerieš moja… s otvorenosťou, ktorú si dovolí len človek, ktorý si už veľké bolesti v živote spracoval. Po rokoch sa vrátila k obdobiu, ktoré ju zásadne poznačilo – k času, keď ako veľmi mladá žena zostala sama s dieťaťom po vzťahu s hudobníkom Jarom Filipom.

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Slúžka a pán

„Mala som dieťa a ten muž to dieťa chcel a opustil ma. Zostala som bez lásky a s dieťaťom. Normálne klasický príbeh slúžky a pána, príbeh z románu a milióna filmov,“ povedala bez hnevu, no s veľkou úprimnosťou. Dnes už necíti potrebu niekoho obviňovať, skôr pomenúva veci tak, ako ich cítila vtedy.

Jaro Filip s manželkou Evou.
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„Nebola som slúžka, ale bola som mladučká. Ja 19-ročná, on mal 34, bol to zrelý muž,“ spomínala na vzťah s Jarom Filipom, ktorý mal v tom čase manželku aj deti a hoci herečka nečakala, že sa hudobník rozvedie, chcela, aby sa zachoval ako chlap.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/421850541223342/photos/a.483412728400456/483412765067119/?type=3&ref=embed_post

Trauma na celý život

„Nechal ma v tom a ja som to hrdinsky niesla, ale odniesla som si z toho traumu. Že ťa niekto môže takto obalamutiť, nechať a ty si odnášaš všetky tie následky,“ priznala v podcaste. Ako slobodná matka s malou Dorotkou vstupovala do dospelosti plná strachu a neistoty.

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