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Na týchto európskych plážach davy turistov nenájdete. Experti oceňujú čistotu, pokoj aj lepšie ceny
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Na týchto európskych plážach davy turistov nenájdete. Experti oceňujú čistotu, pokoj aj lepšie ceny

Jedny z najkrajších pláží vo Francúzsku sa nenachádzajú na tradičných miestach, ktoré by ste očakávali - ale skôr naopak.

Francúzske pláže nie sú žiadnym dobre stráženým tajomstvom - od rušného Nice až po preplnené Cannes či množstva ďalších obľúbených miest na mape - vyberať si rozhodne máte z čoho. Ako však píše Daily Mail, jedna vec je ale istá: nechať si letný pobyt pokaziť kričiacimi deťmi, predraženou zmrzlinou a ostatnými návštevníkmi pláže, ktorí vám zaberajú miesto na opaľovanie, je istý spôsob, ako si deň na pláži premeniť z áno na nie. Namiesto toho sa radšej rozhodnite pre jedno z tichých francúzskych piesočnatých pobreží bez davov - vybrali ich experti a toto sú jedny z najlepších.

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.
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4. Plage de la Coubre, La Tremblade

Zatiaľ čo mnohí sa rozhodnú pre tradičné pobrežie Antibes a Saint-Tropez, v skutočnosti niektoré divokejšie francúzske pláže ponúkajú odľahlejší únik a pokoj od tých davov kričiacich, preplnených a luxusných miest.

Foto: guide-charente-maritime.com

Plage de la Coubre na západe Francúzska ponúka práve toto - je súčasťou Côte Sauvage (v preklade Divoké pobrežie) - a jej klenotom je veľký červeno-biely maják. Hoci táto časť pláže priťahuje v letných mesiacoch viac turistov, oblasť je taká rozsiahla, že si ľahko nájdete aj pokojné miesto na odpočinok. „Veľmi veľká a čistá pláž s malým počtom ľudí,“ znie len jedna z mnohých recenzií na Tripadvisore, ktorá pláž tiež opisuje ako „nádhernú panorámu na vrchole duny“.

Jazero Morské oko / Benátky
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3. Pláž Saleccia, Korzika

Na pláž Plage de Saleccia na Korzike sa ťažko dostanete - budete totiž potrebovať buď terénne vozidlo, taxi loď alebo sa vydať po svojich - ale ak vynaložíte úsilie, budete odmenení. S pieskom slonovinovej farby, čistým morom a hustým lesom za vami sa totiž ocitnete ako v tropickom raji.

Foto: visit-corsica.com

Jeden návštevník po byte na pláži napríklad poznamenal: „Takáto krása stojí za všetku námahu. Keď tam budete, vychutnajte si pokoj, biely piesok a krásu tohto magického miesta.“

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