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Taliansky Karibik ponúka rajské pláže aj priaznivé ceny. Turisti prezradili, koľko minuli
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Taliansky Karibik ponúka rajské pláže aj priaznivé ceny. Turisti prezradili, koľko minuli

Baia dei Turchi v talianskej Apúlii.
Baia dei Turchi v talianskej Apúlii. — Foto: Instagram - @claudia.ochoa.felixx; @otranto.it

Dovolenka tu vyjde lacnejšie, než čakáte.

Keď sa po pár minútach chôdze cez borovicový les pred vami otvorí pohľad na tyrkysové more, pochopíte, prečo si toto miesto vyslúžilo prezývku taliansky Karibik. Skrytý poklad dovolenkárov patrí medzi najkrajšie pláže Talianska a mnohí tvrdia, že na tento zážitok jednoducho nezabudnete.

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Príspevok používateľa puglia_mania__ (@puglia_mania__)
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Panenská príroda

Niektoré pláže očaria jemným pieskom, iné priezračnou vodou. Baia dei Turchi v talianskej Apúlii spája oboje a pridáva ešte niečo navyše – pocit, že ste objavili miesto, kde stále vládne príroda a nie človek. Spojenie krištáľovo čistého mora, jemného piesku a zelene vytvára krajinu, ktorá pripomína exotické destinácie a práve preto túto zátoku cestovateľský magazín EnVols označuje za „taliansky Karibik“. Leží neďaleko historického mesta Otranto v oblasti Salento a patrí medzi najkrajšie prírodné lokality na jadranskom pobreží.

Európske Seychely.
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Pláž sa nachádza v chránenej prírodnej rezervácii pri jazerách Alimini, ktoré sú známe bohatou biodiverzitou. Vďaka ochrane územia si Baia dei Turchi zachovala svoj divoký charakter, a to aj napriek tomu, že ju objavuje čoraz viac turistov.

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Príspevok používateľa Davide Gianello (@cicciominaccia)
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Recenzie dovolenkárov – toto je raj

„Nádherná, dlhá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Farby tyrkysovej... asi všetky odtiene. K pláži sa dostaneš v príjemnom tieni pomedzi zelené stromy,“ napísala vo svojej recenzii na Googli cestovateľka Erika.

Ilustračný obrázok
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K pláži Baia dei Turchi sa totiž nedostanete tak, že zaparkujete len pár metrov od mora. Väčšina návštevníkov necháva vozidlá na parkovisku a pokračuje približne 20 až 25 minút pešo cez borovicový les. Kto nechce kráčať, môže využiť platenú kyvadlovú dopravu. Práve táto cesta je podľa mnohých súčasťou zážitku. „Je to rajská zátoka, ktorú si treba zaslúžiť,“ priznala vo svojej recenzii Maria, ktorá zároveň pridala radu pre všetkých, ktorí sa sem vyberú. „Prineste si pohodlnú obuv, trpezlivosť a ochotu chodiť pešo, pretože odmenou bude kút raja, na ktorý nikdy nezabudnete,“ odporučila.

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Príspevok používateľa Chiara Susino (@chiara.susino)
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Podobné dojmy mal aj cestovateľ Alessandro. „Pláž Baia dei Turchi je skutočným kúskom raja v Salente a nepochybne si zaslúži päť hviezdičiek. Jemný zlatý piesok sa tiahne popri zátoke chránenej útesmi, voda je krištáľovo čistá a borovicový les poskytuje príjemný tieň. Atmosféra je pokojná, pláž je čistá a menej preplnená ako mnohé iné turistické miesta. Každá návšteva tejto pláže je zážitkom, ktorý si navždy zapamätáte a budete sa túžiť vrátiť,“ uviedol vo svojej recenzii na Googli.

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Príspevok používateľa Federica Gargaro (@_federossaa_)
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Ceny v Apúlii

Práve pokoj je podľa mnohých tým najväčším luxusom, ktorý Baia dei Turchi ponúka. Nenájdete tu hlučné promenády ani množstvo hotelov priamo pri pláži. Namiesto toho vás čaká šum mora, vôňa borovíc a scenéria pripomínajúca Karibik

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.
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Ak vás fotografie Baia dei Turchi presvedčili, poteší vás aj druhá správa. Dovolenka v Apúlii nemusí stáť majland.

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